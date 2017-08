Trump blijft bij besluit: transgender rekruten niet welkom bij defensie

Trump benadrukt in het besluit dat het Pentagon niet meer zal betalen voor de medische kosten van transgender militairen die op dit moment al deel uitmaken van het leger. Hij geeft minister James Mattis van Defensie de vrijheid om te besluiten welke rol er weggelegd is voor huidige transgender soldaten.

Lees verder na de advertentie

De president verstuurde eind juli een reeks tweets over de transgenderban in het leger. Hij stelde dat het leger zich moet concentreren op de 'beslissende en overweldigende overwinning' en niet belast kan worden met de 'enorme medische kosten' die gepaard gaan met het toelaten van transgenders. Tijdens zijn campagne had Trump de LHBT-gemeenschap juist op het hard gedrukt dat hij zou vechten voor hun 'vrijheid en overtuigingen'.

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis is de beleidsbeslissing genomen met de nationale veiligheid van de VS voor ogen. Trump zal de rechten van LHBT's 'blijven beschermen'.

Ashton Carter, de Defensieminister onder Barack Obama, maakte het in juni 2016 mogelijk dat transgenders voortaan welkom waren in het Amerikaanse leger. De beslissing van de Obama-admistratie hield in dat vanaf 1 juli 2017 transgenders zouden worden gerekruteerd.

Kosten Onder de 1,3 miljoen actieve militairen in het Amerikaanse leger bevinden zich naar schatting 1.320 tot 6.630 transgenders. Dit getal kwam naar voren in een onderzoek dat in 2016 werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Defensie. Ditzelfde onderzoek concludeerde dat transgender zijn 'minimale impact' heeft op medische kosten. Geschat werd maar weinig soldaten gebruik zouden maken van de optie om op kosten van het leger van geslacht te veranderen. Het medische vakblad New England Journal of Medicine ging een jaar eerder uit van 12.800 transgenders in het leger en becijferde de medische kosten op 4,2 tot 5,6 miljoen dollar. Het totale budget van het leger ligt dit jaar rond de 790 miljard dollar. Het verbannen van die transgenders zou een impact kunnen hebben op bepaalde afdelingen in het leger. Critici maken zich ook zorgen over de schade die het imago van het leger kan lijden door een discriminerend beleid. Burgerrechtenorganisatie ACLU, die in het verleden onder meer met succes delen van het inreisverbod aanvocht, heeft al aangekondigd naar de rechter te zullen stappen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.