Trump blaast Iran-aanval toch af

Omdat Iran een onbemande drone had neergeschoten, was Trump van plan aanvallen uit te voeren op drie plekken in het land. Tot Trump begreep dat er aan Iraanse kant dan 150 burgers zouden omkomen. “Het was tien minuten voor de aanval. Ik besloot dat het niet in verhouding zou zijn voor het neerschieten van een onbemande drone.”

Volgens de Amerikaanse krant de New York Times waren gevechtsvliegtuigen al onderweg, terwijl schepen van de Amerikaanse marine in aanvalspositie lagen, toen de aanvalsopdracht door het Witte Huis weer werd ingetrokken. Trump maakte tegelijk duidelijk dat Iran nog niet van de Amerikanen af is. Hij waarschuwde dat het militaire apparaat is vernieuwd en gereed is om de kant van Iran op te gaan. Op verzoek van de Amerikanen komt maandag de VN-Veilighiedsraad bijeen.

Iran geeft toe dat het de drone donderdagochtend in de provincie Hormozgan heeft neergeschoten, omdat het een spionagevoertuig zou zijn dat zich boven Iraans grondgebied bevond. Volgens de VS werd hij echter neergeschoten in een internationale zone, boven de Straat van Hormuz. Het incident was het zoveelste in een reeks waarbij spanningen tussen beide landen steeds hoger oplopen. De Verenigde Staten beschuldigden Iran onlangs van aanslagen op olietankers.

Volgens de New York Times werd de vergeldingsaanval van gisteren ook afgeblazen omdat er bij militaire adviseurs in het Witte Huis vrees bestond dat het zou leiden tot een geweldsescalatie waarbij Amerikaanse troepen in de regio gevaar zouden kunnen lopen. De adviseurs zouden bijna de hele dag op Trump hebben ingepraat. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA besloot niet langer boven Iran te vliegen. Ook luchtvaartmaatschappijen uit Europa, zoals KLM en British Airways vliegen om.

