Trump bestempelt media VS in tweet als 'staatsvijanden'

Kort na zijn aankomst in Florida, waar hij voor het derde achtereenvolgende weekeinde in zijn luxevilla verblijft, richtte de Amerikaanse president zijn pijlen nog maar eens op zijn favoriete doelwit. 'De nepnieuwsmedia (de falende NY Times, NBC News, ABC, CBS, CNN) zijn niet mijn vijand, ze zijn de vijand van het Amerikaanse Volk!', zo twitterde de president.



Enkele minuten eerder had hij een andere versie van zijn tweet gepost, waarin hij ABC en CBS niet noemde. Die tweet sloot hij af met het woord 'ZIEK!', voor die vervangen werd door de nieuwe versie.



Persconferentie

Een uurtje later viel Trump de pers nogmaals aan: 'Een van de meest efficiënte persconferenties die ik ooit heb gezien!' zegt Rush Limbaugh. Velen zijn het met hem eens. Maar de NEPNIEUWSMEDIA noemen het anders! Oneerlijk', zo schreef hij.



Rush Limbaugh is een rechtse Amerikaanse radiopresentator die bekend staat om zijn controversiële uitspraken. Hij liet zich al meermaals racistisch uit over Afro-Amerikanen en is een klimaatscepticus met een afkeer voor het feminisme die vindt dat vrouwen niet hoeven in te stemmen met seks.



Gisteren hield Trump een persconferentie over zijn vermeende connecties met Rusland, waarin hij de media omschreef als 'nepnieuws'. De Amerikaanse media omschreven de persconferentie achteraf als onsamenhangend en hekelden Trumps wraakzuchtige uitspraken. Maar aan rechtse zijde werd de persconferentie juist geprezen, onder anderen door Rush Limbaugh.

