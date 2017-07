Trump benoemt Hoekstra (63) tot ambassadeur VS in Nederland

Als 3-jarige verhuisde Hoekstra (toen nog Piet) vanuit Groningen naar Michigan. Hij was een van Trumps kandidaten voor de functie van CIA-directeur. Hoekstra werd het niet, maar geldt nog steeds als informeel adviseur van de president en zijn regering.



Hoekstra, die eerder actief was in de Tea Party, staat bekend als aartsconservatief. Zo zou hij tegen abortus en het homohuwelijk zijn en voor de doodstraf.



De functie van ambassadeur kwam vrij omdat Timothy M. Broas in januari 2016 ontslag nam. Hij wilde meer tijd besteden aan zijn gezin en ging terug naar de Verenigde Staten.

