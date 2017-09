Trump belooft opnieuw belastingverlaging, maar boekt weinig vooruitgang

Veel duidelijkheid over wat Trump precies wil veranderen - afgezien van een belastingverlaging - is er ook nog niet. Woensdagavond gaf de president opnieuw een inkijkje in zijn denkrichting, in de hoop de hervorming alsnog dit jaar door het Congres te krijgen.

In een speech voor fabrieksarbeiders in Missouri beloofde Trump opnieuw dat de winstbelasting voor bedrijven wat hem betreft van 35 procent naar 15 procent wordt verlaagd. Maar ook de gewone Amerikanen zullen volgens Trump gaan profiteren. Hij sprak over de grootste belastingverlaging ooit, en het dichtgooien van mazen in de wet die vooral de rijken en bepaalde belangengroepen voordeel zouden geven.

Ik wil niet teleurgesteld worden door het Congres President Trump

"Dit is een unieke kans om een echte belastinghervorming voor hardwerkende Amerikanen te realiseren", aldus Trump, die het in zijn toespraak gemunt had op het Amerikaanse Congres. Want het is aan het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te wijten dat er tot nog toe weinig schot zit in de beloofde belastingdeal - één van de speerpunten tijdens Trumps verkiezingscampagne. "Ik wil niet teleurgesteld worden door het Congres", zo legde de president de bal bij de parlementariërs.

Summiere plannen Hoewel het klopt dat er in Washington weinig voortgang is geboekt, is het de vraag wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Zowel Democraten als Republikeinen willen wel een hervorming, maar zelfs veel van Trumps eigen partijgenoten kunnen nog weinig met de summiere plannen die de president tot nog toe onthuld heeft. Gesprekken tussen kopstukken uit het Congres en de minister van financiën Steven Mnuchin hebben weinig vooruitgang opgeleverd. Volgens Trump zorgt de verlaging van de winstbelasting ervoor dat Amerikaanse bedrijven geld dat nu staat opgepot in het buitenland, terughalen naar de VS. Naar schatting 3 tot 5 biljoen dollar staat buiten het land geparkeerd om te voorkomen dat bedrijven daarover belasting moeten betalen. Daarvoor worden fiscale sluiproutes gebruikt, vaak via Nederland, waardoor de winsten nauwelijks belast worden. Er is geen gebrek aan geld, maar aan in­ves­te­rings­mo­ge­lijk­he­den, stellen critici Door het geld terug te halen, en tegelijkertijd de winstbelasting flink te verlagen, zullen bedrijven meer gaan investeren, banen creëren en hogere lonen gaan betalen, zo redeneert Trump. Critici - de Democratische partij voorop - stellen dat bedrijven nu al zoveel geld in kas hebben dat ze niet weten wat ermee te doen. Er is geen gebrek aan geld, maar aan investeringsmogelijkheden. De spreekwoordelijke hardwerkende Amerikaan zal er dus niets aan hebben, stellen zij. Uit onderzoek van het onderzoeksinstituut ITEP blijkt dat het gros van de voordelen van de nu geopperde voorstellen inderdaad terechtkomt bij de hoogste inkomens. Ruim 61 procent van de belastingverlaging zou terechtkomen bij de 1 procent meest verdienenden, aldus de onderzoekers. Dat loopt op naar 80 procent voor de 20 procent hoogste inkomens.

Schuldenplafond Dan nog de vraag hoe de belastingverlaging betaald gaat worden. Het ITEP rekent voor dat rekening oploopt tot ruim 4,8 biljoen dollar. En dat terwijl de Verenigde Staten nu al afstevent op een - tijdelijke - sluiting van overheidsdiensten, omdat het schuldenplafond verdere uitgaven tegenhoudt. De suggestie van Trump dat hij zal weigeren het schuldenplafond te verhogen als het Congres niet meewerkt aan zijn belastinghervorming heeft tot nog toe niet geleid tot veel vooruitgang.

