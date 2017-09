Trump belooft lagere belastingen. Maar voor wie precies is onzeker

De inkomstenbelasting voor mensen met een middeninkomen zal ook omlaag gaan, beloofde de Amerikaanse president. Maar met hoeveel precies, dat is niet duidelijk. En hoeveel die maatregelen gaan toevoegen aan het begrotingstekort, is ook niet bekend. Dat laat de president aan het Congres over.

In een toespraak in Indianapolis trapte Trump de discussie in het Congres af over wat hij trots 'de grootste belastingverlaging in de geschiedenis van ons land' noemde. De lagere winstbelasting gaat volgens hem zorgen voor een flink hogere economische groei.

Critici van de maatregel vinden dat mensen met een hoog inkomen bevoordeeld worden

Niet alleen grote bedrijven, maar ook kleine ondernemers gaan profiteren van lagere belastingen. Nu zetten die in de VS hun winst vaak nog gewoon als inkomen op hun belastingbiljet, waardoor ze soms bijna 40 procent belasting betalen. In de toekomst mogen ze vragen om als bedrijf behandeld te worden, waardoor ze ook maar 20 procent betalen.

Sterfbelasting Critici van die maatregel vinden dat daardoor veel mensen met een hoog inkomen bevoordeeld worden. Ook andere elementen van het belastingplan gaan die richting uit, zoals het afschaffen van wat de Republikeinen snerend 'de sterfbelasting' noemen, de heffing op grote nalatenschappen. Daarentegen is het voor mensen die minder verdienen ook na de toespraak van Trump nog niet duidelijk of ze erop vooruit gaan of niet. Hij meldde trots dat er minder belastingschijven komen en wat de percentages zijn, maar niet bij welk inkomen je in een hogere schijf terechtkomt. Zowel voor bedrijven als voor particulieren zullen aftrekposten verdwijnen om tenminste een deel van de belastingverlagingen te betalen. Welke dat zijn, is nog niet bekend gemaakt. Dat zou gedaan zijn om de Republikeinen in het Congres niet het idee te geven dat het plan een kwestie van slikken of stikken is. De mislukte vervanging van het zorgstelsel Obamacare, getorpedeerd doordat een handvol Republikeinse senatoren tegenstemde, liet deze week nog zien dat de fractieleiding in de Senaat voorzichtig moet opereren. In ieder geval zullen de populaire aftrekmogelijkheden voor hypotheekrente en giften onaangetast blijven.