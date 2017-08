Trump belooft in Texas ‘topprestatie’ bij herstel

Op bezoek met president Donald Trump aan het door orkaan Harvey getroffen Texas liet de directeur van rampenorganisatie FEMA, Brock Long, vandaag merken waar Amerikaanse bestuurders van wakker liggen: Katrina.

Nadat die orkaan in 2005 New Orleans deed onderlopen, bleken plaatselijke en landelijke overheid niet tegen de situatie opgewassen. En twee dingen werden daar het symbool van: de vreselijke omstandigheden waaronder duizenden mensen verbleven in het Superdome stadion, en de foto van president George W. Bush, kijkend naar de overstroomde stad vanuit de veilige Air Force One. Die veronderstelde afstandelijke opstelling bracht Bush blijvende politieke schade toe. Dat Trump snel het gebied zelf zou bezoeken stond daarom vast.

Dit is een gigantisch gebeurtenis, niemand heeft ooit zoiets meegemaakt Donald Trump

Hij ging niet naar Houston, waar het water nog steeds steeg, maar naar Corpus Christi, meer aan de rand van het overstromingsgebied. Hij prees daar de prestaties van de lokale bestuurders, maar hield voor de zekerheid een slag om de arm: “Ik zal nog niemand feliciteren. We zullen elkaar wel feliciteren wanneer het geklaard is.” Tegelijkertijd beloofde hij een topprestatie van alle betrokkenen: “We willen dat dit over vijf, over tien jaar wordt gezien als: dit is de manier waarop je dat doet. Dit is een gigantisch gebeurtenis, niemand heeft ooit zoiets meegemaakt.”

Rampgebied Belangstelling tonen en vertrouwen wekken is bij rampen een van de belangrijkste taken van een president. Praktisch heeft Trump een van zijn belangrijkste bijdragen al geleverd: afgelopen vrijdag, toen orkaan Harvey aan land kwam, verklaarde hij Texas tot rampgebied, waardoor automatisch geld vrijkwam voor hulpverlening. Als de ergste nood voorbij is, is zijn volgende taak aan het Congres geld te vragen voor de wederopbouw van plaatsen als Houston. Of Trump zich daar net zo vlot van zal kunnen kwijten, is de vraag. Het gaat om tientallen miljarden dollars, en Harvey kwam aan de vooravond van wat toch al een moeizaam debat leek te worden over de federale uitgaven. President Trump en zijn vrouw Melania Trump arriveren in Texas. © AFP Het Congres moet voor 30 september een begrotingswet aannemen. Trump heeft gedreigd die niet te ondertekenen als het Congres daarin geen geld vrijmaakt voor de door hem beloofde muur aan de grens met Mexico. Als hij dat dreigement uitvoert, vallen grote delen van het overheidsapparaat stil. Van zo’n gebrek aan overeenstemming zou ook de financiële hulp aan Texas slachtoffer kunnen worden. Terwijl Trump, zoals iedereen van hem verwacht, belooft dat Texas alle hulp zal krijgen die de staat nodig heeft, en vaststelt dat “tragische gebeurtenissen het beste naar boven brengen in het Amerikaanse karakter: kracht, naastenliefde en incasseringsvermogen”, zeggen critici dat hij ondertussen beleid voert dat Amerika minder goed bestand maakt tegen rampen. Zo stelde hij in zijn begroting voor volgend jaar voor het budget van de rampenorganisatie FEMA met 11 procent te korten. Het budget voor projecten die bij natuurrampen de gevolgen zo klein mogelijk moeten houden, wilde hij zelfs met 61 procent verminderen. Hij schrapte begin deze maand een verordening van zijn voorganger, Obama, over het rekening houden met overstromingen bij het ontwerp van gebouwen, bruggen en wegen. Lees ook: Houston bouwde van alles, behalve dijken

