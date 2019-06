Trump bekritiseert Nasa-plannen voor nieuwe maanlandingen

“Voor al het geld dat we spenderen, zou NASA het NIET moeten hebben over naar de maan te reizen - dat hebben we 50 jaar geleden gedaan”, schreef de Amerikaanse president op Twitter. “Ze zouden zich moeten concentreren op de veel grotere dingen die we doen, waaronder Mars (waarvan de Maan deel uitmaakt), Defensie en Wetenschap!”

Trump stuurde de tweet vanuit het Amerikaanse presidentiële vliegtuig Air Force One tijdens zijn terugvlucht vanuit Europa. Zijn opmerking strookt echter niet met het feit dat zijn regering recent nog de druk opvoerde om tegen 2024 “met alle mogelijke middelen” opnieuw mensen naar het maanoppervlak te brengen. Dat is vier jaar sneller dan de oorspronkelijke doelstelling van 2028.

Buitenpost Nasa heeft plannen om een ruimtebuitenpost in een baan om de maan te brengen, van waaruit astronauten tegen 2024 naar het maanoppervlak kunnen worden gebracht. Dat plan maakt deel uit van een groter initiatief waarbij de maan gebruikt zal worden als beginpunt voor een eventuele missie naar Mars. Volgens Nasa-directeur Jim Bridenstine bevestigt Trump met zijn tweet wat Nasa van plan is. “Zoals de president zegt: Nasa gebruikt de maan om mensen naar Mars te sturen!”, tweette hij vrijdag. Het plan om de missie naar de maan te vervroegen naar 2024 was in maart een van de voornaamste aanbevelingen van de nieuwe (Amerikaanse) Nationale Ruimteraad onder leiding van vicepresident Mike Pence.