Trump-begroting belooft defensie enorme impuls

Beloofd is beloofd. En dus grepen de medewerkers van president Donald Trump bij het opstellen van diens eerste begroting naar zijn toespraken en interviews. Van het resultaat moeten zelfs veel Republikeinen slikken.

Om Amerika weer te laten winnen, wil Trump 10 procent extra uitgeven aan wapens en militairen. Daarvoor moeten andere, veel kleinere ministeries verhoudingsgewijs veel meer inleveren. De grote uitschieters zijn ontwikkelingshulp, milieubescherming en medisch onderzoek.

Trump wil ook een aantal vertrouwde instanties helemaal afschaffen. De Corporation for Public Broadcasting bijvoorbeeld, die onder andere Sesamstraat maakt. De National Endowment for the Arts, waar veel kunstenaars en musea van bestaan. En het Energy Star programma, dat vaststelt hoe energiezuinig allerlei huishoudelijke apparaten zijn.

Startschot Of Amerika daar werkelijk afscheid van moet nemen, is nog maar de vraag. Het indienen van een begroting door een president is elk jaar het startschot voor een proces waarin het Congres het helemaal voor het zeggen heeft. Het resultaat lijkt vaak niet eens op wat het staatshoofd voorstelde. De voorstellen van Trump zijn daarom vermoedelijk vooral demonstratief bedoeld: kijk hem eens trouw zijn aan zijn beloften. Daar is overigens bij de begroting die Trump nu heeft ingediend nogal wat op af te dingen. Zo laat hij driekwart van de uitgaven van de overheid, die voor de sociale zekerheid, helemaal buiten beschouwing. Pas in mei komt hij met een meer gedetailleerde begroting en krijgen de Amerikanen te horen of hij iets wil en kan doen aan het begrotingstekort. Hij heeft daar heel optimistische uitspraken over gedaan, zelfs dat hij in acht jaar de hele Amerikaanse staatsschuld kan aflossen. Maar hij heeft ook beloofd, de sociale zekerheid in stand te laten. © Washington Post In het woensdag gepresenteerde stuk gaat het alleen over de ruim een biljoen dollar aan uitgaven waar de overheid van jaar tot jaar over kan beslissen. Daarin gaat de opbrengst van de bezuinigingen bijna helemaal naar het leger: 52 miljard dollar. Daarnaast vraagt Trump 4 miljard dollar om alvast te kunnen beginnen met het bouwen van zijn muur langs de grens met Mexico. Ook gaat er meer geld naar binnenlandse veiligheid en veteranenzorg.

Mensen in de kou Politieke tegenstanders wezen er onmiddellijk op dat zijn begroting misschien wel veel specifieke beloften waarmaakt, maar ondertussen de mensen in de kou laat staan die op hem hebben gestemd. Die hebben over het algemeen lagere inkomens en wonen vaker op het platteland. Velen van hen zullen het voelen als programma’s worden gekort of afgeschaft die bijdragen aan betaalbare huisvesting, en voedsel en verwarming financieren voor wie dat niet kan betalen. De enorme bezuiniging op ontwikkelingshulp en andere uitgaven van het ministerie van buitenlandse zaken – ook aan de Verenigde Naties bijvoorbeeld – is een bewust afscheid van de nadruk in het Amerikaanse beleid op ‘soft power’, invloed op een andere manier dan door dreigen met geweld, aldus begrotingsdirecteur Mick Mulvaney. “De president wil duidelijk een boodschap naar onze bondgenoten sturen dat dit een regering is van ‘hard power’.” En toen hem gisteren door journalisten werd gevraagd of de bezuinigingen niet honderdduizenden vluchtelingen in de kou zouden zetten, zei Mulvaney kortweg: “De president heeft tijdens de campagne vaak en duidelijk gezegd dat we meer geld gaan uitgeven aan Amerika en minder aan het buitenland, niemand moet daar verrast over zijn.” Die boodschap ontmoet niet alleen bij Democraten, maar ook in Republikeinse kring kritiek. Volgens Stephen Hadley, adviseur nationale veiligheid onder president George W. Bush, ‘hebben we in Afghanistan en Irak geleerd dat ons leger een effectieve civiele partner nodig heeft als je een overwinning op het slagveld wilt omzetten in een duurzame vrede’, zo zei hij tegen de New York Times. En het was voor de Republikeinse senator Lindsey Graham genoeg reden de voorspelling uit de kast te halen die maar al te vaak is uitgekomen voor presidentiële begrotingen: “Bij aankomst overleden”.

