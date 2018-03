Trump begint harde campagne tegen drugscrisis

Hij gaf tijdens een toespraak in New Hampshire het startsein voor een campagne die een eind moet maken aan het ongebreideld slikken van zware pijnstillers. Het gebruik van morfineachtige middelen zoals oxycodon en fentanyl is inmiddels een epidemie.

Het voorstel om de doodstraf in te voeren geniet vooralsnog weinig steun in het Congres en ook verslavingsexperts en strafrechtspecialisten hebben grote twijfels over het nut. Trump hield echter vol dat de VS ‘keihard moet zijn’ in de strijd tegen onder andere synthetische opiaten. “En die hardheid is inclusief de doodstraf.” Hij voegde eraan toe dat hij met het parlement bezig is 6 miljard dollar vrij te maken in 2018 en 2019 om de crisis te bezweren.

Volgens recente gegevens zijn in 2016 liefst 42.000 Amerikanen, vooral op het platteland, overleden aan een overdosis pijnstillers. Dat Trump voor de lancering van zijn plan een bezoek bracht aan New Hampshire had te maken met het feit dat hij daar twee jaar geleden als politieke nieuweling de Republikeinse voorverkiezing won. Destijds beloofde hij al het probleem van misbruik van opioïden, ernstig in deze staat in New England, aan te pakken. Trumps plan beoogt de komende drie jaar het aantal recepten voor de betreffende pijnstillers met een derde te verminderen. Dat vereist volgens het Witte Huis aanpassingen in de federale gezondheidszorg. Trump zegt dat zijn maatregelen de illegale aanvoerlijnen van deze ernstig verslavende middelen doorsnijden. Postzendingen uit het buitenland moeten informatie geven over wat het erin zit.