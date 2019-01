Trump beëindigt shutdown voor drie weken

Veel overheidsdiensten sloten 35 dagen geleden omdat Trump weigerde een nieuwe financieringswet te ondertekenen waarin een post van 5,7 miljard dollar ontbrak voor de bouw van een muur op de grens met Mexico. De Democraten zijn daar tegen. Ook in de nu gevonden noodoplossing is geen geld vrijgemaakt voor de muur, maar Trump zal zijn eis niet gemakkelijk opgeven omdat het een verkiezingsbelofte was.

De onderhandelingen gaan dus door. Trump tekende wel aan dat een nieuwe shutdown mogelijk is als een definitief akkoord uitblijft. Deze shutdown, die 22 december begon, was de langste ooit in de VS.

De Amerikaanse Senaat torpedeerde vannacht nog een poging van de Amerikaanse president om een einde te maken aan de gedeeltelijke shutdown. Trump beloofde illegale immigrantenkinderen tijdelijk een betere bescherming tegen uitzetting in ruil voor 5,7 miljard dollar op de nieuwe begroting voor een muur of hek op de grens met Mexico.

Zijn voorstel, bedoeld om de gestopte overheidsdiensten na meer dan een maand te hervatten en de betrokken ambtenaren te betalen, kreeg onvoldoende steun. De benodigde zestig voorstemmers kwamen er zoals verwacht niet: 50-47. Het Democratische tegenvoorstel - overheidsfinanciering voor twee weken zonder geld voor de muur - haalde het evenmin. Van de leden van de Senaat die een stem uitbrachten, zeiden er 52 ja tegen het plan, 44 nee. Zes Republikeinen stemden met de Democraten mee.