Trump: American Footballspelers die niet opstaan voor volkslied zijn hoerenzonen

Trump stond op scherp afgelopen week, en dat bleek ook uit de woorden die hij overhad voor sporters in de twee belangrijkste sporten in Amerika: American Football (NFL) en de NBA basketbal. Tijdens een rally in Alabama liet hij zich in grove woorden uit over spelers die niet opstaan als het Amerikaanse volkslied wordt gespeeld.

Hoerenzonen, zo noemde Trump die (zwarte) spelers, en hij gaf de NFL-clubeigenaren het advies die spelers meteen te ontslaan. “Dan zijn ze de populairste persoon van de week.”

Bovendien riep hij bezoekers op om als een sporter knielt, al is het er maar één, het stadion te verlaten. Die opmerking herhaalde hij zondag op Twitter. “Ik garandeer dat het dan stopt.”

Racisme Met die woorden plaatst Trump zich middenin een debat binnen de NFL- over discriminatie en racisme. Colin Kaepernick was vorig jaar de eerste die niet stond voor de Amerikaanse vlag omdat die een land representeerde dat zwarten worden onderdrukt. Kaepernick vond, mede door die actie, dit jaar geen emplooi in het America Football. Niemand zei het openlijk, maar dat de witte NFL-clubeigenaren (van wie verschillende Trump steunen met miljoenen donaties) beducht waren op controverse was duidelijk. Kaepernick is volgens statistieken namelijk aantoonbaar beter dan spelers die nu op het veld staan. Maar ook die NFL-bazen die Kaepernick niet wilden, vonden dit weekend de tirade van Trump te ver gaan. Een statement van de bond zelf werd door veel clubeigenaren omarmd. In dat statement stond dat de uitspraken van Trump ‘verdeeldheid zaaiden’ en ‘bijzonder gebrek aan respect’ toonden. Bovendien knielden de laatste tijd veel meer spelers.