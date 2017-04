Trump: 'Als China niet helpt, lossen we Noord-Korea wel alleen op'

Dat zei Trump in een exclusief interview met de Britse krant Financial Times, dat zondag werd gepubliceerd. Op de vraag hoe de Amerikaanse president dat dan van plan is te gaan doen, zei hij: “Dat ga ik je niet vertellen. Je moet weten dat ik niet de Verenigde Staten van het verleden ben, toen we je nog vertelden waar we gingen toeslaan in het Midden-Oosten.”

Trump ontvangt Xi Jinping aanstaande donderdag en vrijdag in zijn buitenhuis in Florida. Daar zullen de twee leiders de groeiende dreiging bespreken van het nucleaire programma van Kim Jong-un. Ook op de agenda staan de territoriale ambities van China in de Zuid-Chinese Zee en de onderlinge handel.

Grote invloed In het interview zei Trump ‘een groot respect’ te hebben voor Xi en ook ‘een groot respect voor China’. Hij voegde daaraan toe: “Ik zal totaal niet verrast zijn als we iets gaan doen dat groots en goed is voor beide landen. Daar hoop ik op.” “China heeft een grote invloed op Noord-Korea”, zei Trump in het Oval Office over de heikele kwestie aangaande het Stalinistische land. “En China kan besluiten ons te helpen met Noord-Korea, of ze doen dat niet. Als Peking wel meedoet, dan is dat erg goed voor China. Zo niet, dan is dat nadelig voor iedereen.” Op de vraag wat China dan zou bewegen om te hulp te schieten, antwoordde de Amerikaanse president: “Handel is de aansporing. Het draait allemaal om handel.” Het Witte Huis ziet Noord-Korea momenteel als grootste bedreiging voor de Verenigde Staten. Oud-president Barack Obama waarschuwde zijn opvolger voor de vooruitgang die Pyongyang boekt in de ontwikkeling van lange-afstandsraketten en kernwapens. In een afzonderlijk interview met de Financial Times zei de huidige assistent-veiligheidsadviseur van Trump: “Er is een reële mogelijkheid dat Noord-Korea de VS kan raken met een kernraket tegen het einde van Trumps eerste termijn.”

Chinees voorstel Met een reeks recente raketproeven – Pyongyang schoot begin maart vier raketten af die duizend kilometer verderop, voor de kust van Japan, in zee stortten – wekte Noord-Korea de woede van de Amerikaanse president. In een tweet schreef Trump twee weken geleden: “Noord-Korea gedraagt zich heel slecht. Ze ‘bespelen’ de Verenigde Staten al jaren. China heeft weinig gedaan om te helpen.” Nu zet hij de Chinese president onder zware druk om het Noord-Koreaanse regime in de pas te laten lopen. Peking zegt daarentegen dat de invloed op de regering van Kim Jong-un beperkt is. De vraag is: zijn de twee kanten echt klaar voor een frontale botsing? Onze prioriteit is de seinen op rood zetten en beide treinen laten remmen Wang Yi, Chinese minister van buitenlandse zaken Begin maart deed de Chinese minister van buitenlandse zaken Wang Yi beide kampen nog een voorstel: Noord-Korea stopt de proefnemingen met kernwapens en raketten, Zuid-Korea en de VS staken hun gezamenlijke militaire exercities. Zo wil Wang een einde maken aan de oplopende spanning, die hij omschreef met het beeld van twee treinen die op elkaar af snellen op hetzelfde spoor. Wang: "De vraag is: zijn de twee kanten echt klaar voor een frontale botsing? Onze prioriteit is de seinen op rood zetten en beide treinen laten remmen." Een echt conflict tussen Pyongyang en Zuid-Korea, de VS of Japan zou de regio grote schade opleveren, op zijn minst economisch. Peking maakt zich ook zorgen over een Amerikaans raketschild in Zuid-Korea, dat nu opgesteld wordt. Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat de Noord-Koreaanse leider bereid is zijn kernwapenprogramma op te geven. Hij heeft al verschillende uitspraken van de VN-Veiligheidsraad die dit eisen naast zich neergelegd.

Europese Unie In hetzelfde interview sprak Trump ook over de Brexit en de Europese Unie. Hij prees de vooral de reactie van de Europese Unie op de geplande afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. Op gematigde toon zei hij over de toekomst van de EU: “Ik geloof er echt in dat de 27 andere lidstaten hun zaken op orde krijgen en dat het minder aannemelijk is dat andere landen het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk volgen.” Lees ook: Trumps protectionisme is een keerpunt

