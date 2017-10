Trouws Duurzame 100 is een serieuze aangelegenheid

Aanstaande dinsdagavond maakt juryvoorzitter Marleen Janssen Groesbeek in het Amsterdamse Pakhuis De Zwijger de winnaar bekend, net als de rest van de top 25. De overige 75 mensen die zich op uiteenlopende terreinen inzetten om de wereld milieuvriendelijker te maken zijn dan inmiddels bekend, via de krant en Trouw.nl.

Ook al zal menigeen het ontkennen, iedereen in de wereld van duurzaamheid kijkt reikhalzend uit naar de lijst, die inmiddels een status heeft bereikt die vergelijkbaar is met de 'politicus van het jaar', de Quote 500 van rijkste Nederlanders of andere imponerende lijstjes. Op welke plek sta je, of heb je (nog) niet de top 100 bereikt? Zuur kan het zijn als je zakt op de lijst, of er vanaf tuimelt, maar dat zijn nu eenmaal de regels van het spel. De ranglijst is een serieuze aangelegenheid, waarbij de onafhankelijke jury, waar geen Trouw-redacteuren in zitten, niet over één nacht ijs gaat. Die roept vanzelfsprekend altijd weer discussie op, want honderd procent objectiviteit bij het waarderen van de inzet en impact van mensen bestaat niet. Wel proberen we die objectiviteit zoveel mogelijk te benaderen.

Trouw begon in 2009 met de Duurzame 100 als stimulans voor iedereen die actief is op het terrein van natuurbehoud en het verduurzamen van de economie. Dat kan variëren van beleidsmakers, politici, uitvinders, ingenieurs, agrariërs tot wetenschappers en ondernemers. Doeners, denkers en lieden die echt iets voor elkaar krijgen, zoals de winnaar van vorig jaar, Willem Ferwerda die over de hele wereld werkt aan het herstellen van onleefbare gebieden. Of te denken valt aan de nummer 1 van 2015, Maurits Groen, die met zijn zonnelampje WakaWaka mensen in Afrika 's avonds aan een duurzame lamp helpt. Marjan Minnesma (drie keer winnaar) van duurzaamheidsplatform Urgenda is een belangrijk aanjager van concrete ideeën en plannen om Nederland duurzamer te maken én bekend van de gewonnen 'klimaatzaak' tegen de staat.