Trouwen, dat doe je tegenwoordig om te vieren dat je nog bij elkaar bent

Meer dan de helft van de eerstgeborenen heeft een ongetrouwde moeder, zegt Jan Latten, hoofddemograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). En er zijn er ook steeds meer ouders die pas trouwen na het tweede of derde kind. "Net als Frans Bauer. Vroeger was het huwelijk een eerste stap samen, nu is het steeds vaker een bevestiging dat het gelukt is met je gezin. Je viert dat je nog bij elkaar bent."

Hoe dan ook kiezen steeds meer mensen ervoor om helemaal niet meer te trouwen. Twintig jaar geleden trouwden nog 85.000 paren, nu zijn dat er jaarlijks rond de 65.000, meldt het CBS vandaag. Normaal steeg het aantal huwelijken na een economische opleving. Die toename blijft nu achterwege.

De daling van het aantal huwelijken wordt deels gecompenseerd door een toename van het aantal geregistreerde partnerschappen. In 2017 sloten bijna 18.000 paren een geregistreerd partnerschap, 11.000 meer dan in 2007. Het helpt ook dat deze vorm sinds 2014 net als het huwelijk ouderschapsrechten garandeert voor vaders.

De daling van het aantal huwelijken zorgt voor een heel ander beeld in de samenleving. In 1997 was nog 70 procent van de 35-jarige vrouwen gehuwd en ruim 60 procent van de mannen. Begin 2017 was dat gedaald naar 45 procent van de vrouwen en 36 procent van de mannen.