Trouw wint prijs voor onderzoek naar Paradise Papers

Trouw won de prijs samen met Het Financieele Dagblad, Knack en Tijd in de categorie opsporend onderzoek. De prijs werd vrijdagavond uitgereikt aan Jan Kleinnijenhuis, Karlijn Kuijpers, Han Koch en Martijn Roessingh van Trouw, Gaby de Groot van het FD, en de Vlaamse journalisten Lars Bové (Tijd) en Kristof Clerix (Knack).

Grondig onderzoekswerk op een zeer moeilijk terrein en met een grote impact in Nederland en België Jury De Loep

De serie artikelen over de Paradise Papers, die eind vorig jaar is gepubliceerd, toonde volgens de jury opnieuw de toegevoegde waarde van internationale samenwerking. "Na LuxLeaks, SwissLeaks en de Panama Papers/BahamaLeaks begint het een bekend patroon te worden: een datadump met miljoenen e-mails en andere documenten, waarna internationaal samenwerkende journalisten zich storten op de analyse. Met, in de ogen van deze jury, een serie deskundige verhalen met grote impact tot gevolg."

Het onderzoek naar documenten van advieskantoor Appleby onthulde onder meer hoe de Belastingdienst bij een afspraak met multinational Procter & Gamble onjuiste procedures volgde. Ook liet het zien hoe multinationals via Nederland winst wegsluizen. Het onderzoek is uitgevoerd met het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). De jury sprak van "grondig onderzoekswerk op een zeer moeilijk terrein en met een grote impact in Nederland en België".

De Loep is een prijs van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ). Doel van de prijs is de onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen te bevorderen. De prijs wordt toegekend aan journalisten voor producties die door opzet, aanpak en uitwerking tot voorbeeld strekken voor collega's.

