Trouw-redacteur Ghassan Dahhan genomineerd voor De Tegel

Dahhan en Holdert ontdekten dat de Nederlandse regering een gewapende groepering in Syrië heeft gesteund die door het Openbaar Ministerie als ‘terroristisch’ wordt beschouwd. Een Nederlandse Syriëganger wordt momenteel vervolgd voor deelname aan deze groep. Daarnaast bleken de door Nederland gesteunde groeperingen zich schuldig te hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen. Ook bleken ze samen te werken met extremistische organisaties.

Lees verder na de advertentie

“Het begon tijdens een gesprek met mijn collega Milena Holdert van Nieuwsuur”, vertelt Dahhan. “Toen we samen iets gingen opzoeken over de steun van Nederland aan Syrië, gewoon als dagelijkse bezigheid, zagen we bij toeval dat Nederland bepaalde criteria had opgesteld waaraan groepen die steun kregen moesten voldoen: ze mochten niet samenwerken met extremisten en moesten het humanitair oorlogsrecht naleven.”

Dat zette de twee aan het denken. Het duo heeft al sinds mei vorig jaar de tanden in het onderwerp, dat nog altijd leidt tot verschillende publicaties.

“We zijn heel blij”, laat Dahhan weten vanaf zijn vakantieadres. “We zitten in een heel stressvolle periode, want dit onderzoek gaat over heel gevoelige zaken. We hebben sinds mei geen seconde rust gehad, en zelfs in m’n vakantie ben ik ermee bezig. Deze nominatie is een steun in onze rug. Ik ga nu echt proberen te genieten.”

De andere genomineerden in de categorie onderzoeksjournalistiek zijn Ivo Bökkerink, Vasco van der Boon en Pieter Couwenbergh van Het Financieele Dagblad voor hun berichtgeving over de witwaszaak rond ING; en journalisten Olivier van Beemen, Laura Stek en Femke van Zeijl van Follow the Money, VPRO en NRC voor hun onderzoek naar de handel en wandel van Heineken in Afrika. De winnaars worden op 23 april bekendgemaakt in Den Haag.

Lees ook:

Nederland steunde jihadisten in Syrië De Nederlandse regering heeft een gewapende groepering in Syrië gesteund die door het Openbaar Ministerie als ‘terroristisch’ wordt beschouwd. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw en Nieuwsuur.

Hoe de Nederlandse overheid een Syrische terreurbeweging faciliteerde Trouw en ‘Nieuwsuur’ doken de afgelopen maanden diep in het geheime steunprogramma NLA. Ze ontdekten niet alleen om welke goederen het ging, maar ook welke strijdgroepen de goederen ontvingen. En wat ze ermee deden.