Trouw-journalist ondervraagd door Kamercommissie Panama Papers

Hoe is het om daar te zitten?

Het was heel vreemd om daar als journalist te zitten, want we hebben niet veel toe te voegen aan wat we al gepubliceerd hadden. We hebben veel meer gezien dan waarover we geschreven hebben, maar als we ergens niet over hebben geschreven, hadden we daar een goede reden voor. Dan konden we bijvoorbeeld niet voldoende bronnen vinden of hadden we geen helder beeld van de situatie.

Als journalist moet je volgens mij jouw eigen mening uitschakelen Jan Kleinnijenhuis

We schrijven op basis van gegevens die niet openbaar zijn en hebben gesproken met bronnen die we niet altijd bekend kunnen maken. Dat is een ongemakkelijke positie. De commissie wist dat ook wel en ik had het idee dat ze daar ook wel rekening mee hielden.

De commissie vroeg ook wat wij vonden van de situatie. ‘Hoe vinden jullie dat het toezicht in Nederland is geregeld?’, werd bijvoorbeeld gevraagd. Daar konden we soms wel wat over zeggen, maar volgens mij moet je als journalist heel erg oppassen met het geven van je mening.