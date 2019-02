Trouw-journalist Joop Bouma journalist van het jaar

Dit is zojuist bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De omvang van het onderzoek naar medische implantaten, de complexiteit door de internationale samenwerking en de impact, maken dat Schouten en Bouma volgens Villamedia de titel winnen.

Lees verder na de advertentie

Andere genomineerden waren John van den Heuvel (De Telegraaf) en Paul Vugts (Het Parool), Volkskrant-verslaggever Natalie Righton. De jury van Villamedia’s Journalist van het Jaar bestond dit jaar uit de redactie van Villamedia aangevuld met de adviesraad waarin Ad van Liempt, Cisca Dresselhuys, Tony van der Meulen, Robert van der Ham, en Tonie van Ringelestijn zitting hebben.

Joop Bouma & Jet Schouten

ICIJ-lid Bouma werkt sinds 1987 bij Trouw. Hij werkte onder andere op de binnenlandredactie, als eindredacteur en chef nieuwsdienst. Sinds zes jaar schrijft hij voor de redactie duurzaamheid & natuur. Bouma schreef twee boeken. Zijn boek over de tabakslobby getiteld ‘Het Rookgordijn’ verscheen in 2001, vijf jaar later verscheen ‘Slikken’ waarin hij de problemen binnen de farmaceutische industrie aan de kaak stelt. Zijn vervolg op ‘Het Rookgordijn’, getiteld ‘De Sjoemelsigaret’ verschijnt dit voorjaar. Bouma is als een van de weinige Nederlanders lid van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), een internationaal netwerk van onderzoeksjournalisten. Sinds 2000 heeft hij onder andere meegewerkt aan onderzoeken naar de tabaksindustrie, overbevissing, de Paradise Papers en meest recent de Implant Files. Naast journalist van het jaar is Bouma ook samen met Jet Schouten en Marco Visser genomineerd voor de Loep, een prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ), voor zijn onderzoek naar de Implant Files. Eerder ontving hij een Tegel-nominatie voor zijn serie over patiëntenverenigingen en de farmaceutische industrie.

Lees ook:

Het interview met Joop Bouma over zijn onderzoek naar de Implant Files Van de voorloper van de Panama Papers tot de tabaksindustrie. Redacteur Joop Bouma heeft in de ruim dertig jaar dat hij bij Trouw werkt onderzoek gedaannaar de meest uiteenlopende onderwerpen.