Trouw-journalist Ghassan Dahhan krijgt de Tegel voor onthullingen over Nederlandse steun aan Syrische strijders

Dahhan en Holdert toonden aan dat Nederlandse hulp terechtkwam bij een strijdgroep die het Openbaar Ministerie als terroristisch omschrijft. Ook onthulden de twee journalisten dat strijdgroepen de zogeheten niet-dodelijke goederen (zoals pickup-trucks, communicatie-apparatuur en uniformen) die Nederland had geleverd, inzetten bij gevechtshandelingen, terwijl dat nadrukkelijk niet de bedoeling was van de Nederlandse regering. De regering bleek bovendien de speciaal aangestelde expert internationaal recht niet over het hulpprogramma te hebben geraadpleegd. De onthullingen van Dahhan en Holdert leest u hier terug.

Lees verder na de advertentie

Vorige maand wonnen Dahhan en Holdert ook De Loep voor hun onderzoek. De Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Onderzoeksjournalisten (VVOJ) kende hen de prijs toe vanwege hun vasthoudendheid en knappe omgang met moeilijke bronnen.

De Tegel is de belangrijkste journalistieke prijs in Nederland. Dahhan en Holdert wonnen in de categorie onderzoek. Een andere Tegel ging naar de Volkskrant in de categorie nieuws, voor de onthulling dat oud-minister Halbe Zijlstra, anders dan hij beweerde, nooit in de datsja van Vladimir Poetin is geweest.

Lees ook:

Hoe de Nederlandse overheid een Syrische ‘terreurbeweging’ faciliteerde De Nederlandse regering leverde officieel voor ruim 25 miljoen euro aan niet-dodelijke hulpgoederen aan de ‘gematigde, gewapende oppositie’ in Syrië. Maar de hulp ging in het geheim ook direct naar ‘terroristen’, blijkt uit onderzoek van Trouw en Nieuwsuur.

Zo kwam verslaggever Ghassan Dahhan in contact met Syrische rebellenleiders Verslaggever Ghassan Dahhan ontdekte samen met Nieuwsuur-journalist Milena Holdert dat de Nederlandse regering een gewapende groepering in Syrië heeft gesteund die door het Openbaar Ministerie als ‘terroristisch’ wordt beschouwd. Hoe achterhaal je waar die Nederlandse steun terechtkomt? Dahhan legt uit hoe hij te werk is gegaan.