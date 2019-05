Trouw en Nieuwsuur vallen opnieuw in de prijzen voor Syrië-onthullingen

Eerst was daar De Loep, de journalistieke prijs die de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Onderzoeksjournalisten toekende aan Holdert en Dahhan, daarna kwam daar nog de belangrijkste journalistieke prijs in Nederland bij: De Tegel. Nu kunnen de twee journalisten hun prijzenkast uitbreiden met de Anne Vondelingprijs. Hun werk over de financiering van Syrische strijdgroepen door Nederland heeft veel teweeggebracht en had een grote impact op politiek Den Haag en daarbuiten.

Lees verder na de advertentie

Jury-oordeel De jury van de Anne Vondelingprijs prijst Holdert en Dahhan voor de “kwaliteit van hun artikelen/uitzendingen, en ook voor de samenwerking tussen redacteuren van een krant en een tv-programma. In hun serie over Nederlandse steun aan Syrische strijdgroepen heeft dit unieke producties opgeleverd, waarbij de multimediale mogelijkheden van tekst, beeld, geluid en vormgeving ten volle zijn gebruikt. “De onthullingen hierover hebben grote politieke en ambtelijke impact in Den Haag gehad. Daarnaast heeft de jury bewondering voor de journalistieke inzet bij het uitdiepen van dit complexe dossier. Nationale veiligheid, staatsgeheimen en de ondoorzichtige oorlogssituatie in Syrië maken gedegen journalistiek onderzoek buitengewoon lastig. Met grote volharding, en met steun van hun redacties, hebben Milena Holdert en Ghassan Dahhan zich op hun onderwerp gestort. Ook hiervoor verdienen ze de Anne Vondelingprijs 2018.”

Anne Vondeling De Anne Vondeling Prijs is vernoemd naar voormalig politicus en oud-voorzitter van de Tweede Kamer Anne Vondeling (1916-1979). Vondeling werd onder meer bekend door zijn strijd tegen de verloedering van de Nederlandse taal. Inzendingen worden door de jury beoordeeld op een kritische visie op de politiek en het op heldere en toegankelijke wijze verklaren van politieke vraagstukken. De prijs wordt sinds 1981 jaarlijks kort voor de zomervakantie uitgereikt. Op woensdag 26 juni nemen Holdert en Dahhan hun prijs in ontvangst in de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Lees ook:

Hoe de Nederlandse overheid een Syrische ‘terreurbeweging’ faciliteerde De Nederlandse regering leverde officieel voor ruim 25 miljoen euro aan niet-dodelijke hulpgoederen aan de ‘gematigde, gewapende oppositie’ in Syrië. Maar de hulp ging in het geheim ook direct naar ‘terroristen’, blijkt uit onderzoek van Trouw en Nieuwsuur.

Zo kwam verslaggever Ghassan Dahhan in contact met Syrische rebellenleiders Verslaggever Ghassan Dahhan ontdekte samen met Nieuwsuur-journalist Milena Holdert dat de Nederlandse regering een gewapende groepering in Syrië heeft gesteund die door het Openbaar Ministerie als ‘terroristisch’ wordt beschouwd. Hoe achterhaal je waar die Nederlandse steun terechtkomt? Dahhan legt uit hoe hij te werk is gegaan.