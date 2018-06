Trouw door storing in drukkerij niet overal bezorgd, digitale krant gratis

De regionale titels van AD zijn wel allemaal gedrukt in andere drukkerijen. Wel moest worden besloten edities samen te voegen in Utrecht en het Groene Hart, waardoor sommige lezers een deel van het lokale nieuws missen.

De storing trad vannacht aan het begin van de productie op en legde alle drukpersen in Amsterdam stil. Technici slaagden er niet in de storing tijdig te verhelpen. Een klein deel van de kranten was gereed. Later in de nacht kon nog een deel worden gedrukt in andere drukkerijen. Dit was niet voldoende om alle abonnees en losse verkooppunten in Nederland te voorzien.

De directie van de Persgroep biedt lezers excuses aan voor het ongemak. Alle kranten zijn wel digitaal te lezen via de website en de apps. De digitale editie van Trouw vindt u via deze link.

U kunt de krant natuurlijk ook lezen via onze app, door die op uw tablet of smartphone te openen. Ook dat is vandaag gratis.