Trouw: al 75 jaar tegen de stroom in

Vandaag precies 75 jaar geleden verscheen de eerste Trouw. Dat vierden we gisteren met een feestelijke en uitverkochte lezersdag, waarbij onder meer het eerste exemplaar van het boek 'Trouw - 75 jaar tegen de stroom in' over de geschiedenis van de krant werd uitgereikt aan prinses Margriet, wier geboorte aanleiding was voor de eerste uitgave van de krant.