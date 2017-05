Tropische storm teistert Sri Lanka

Ruim 70.000 inwoners moesten hun huizen verlaten. Het is het ergste noodweer sinds de grote tsunami die het Indische Oceaan-gebied in 2004 trof.

De tropische storm hield vooral huis aan de oostkust van het eiland. Op sommige plaatsen steeg het waterniveau tot enkele meters boven het normale peil en op het platteland raakten veel dorpen afgesloten van de buitenwereld. De autoriteiten evacueerden de bewoners langs de oevers van drie grote rivieren, uit vrees dat deze zouden overstromen. Bijna 2000 huizen werden verwoest. In totaal kampten naar schatting een half miljoen mensen met de gevolgen van de cycloon. “We hebben al twee dagen geen voorraden meer ontvangen”, vertelde een inwoner van het toeristische dorp Neluwa telefonisch aan persbureau Reuters. “Het water is gestegen tot boven gebouwen van drie verdiepingen en mensen overleven door naar hoger gelegen gebieden te rennen.”

Gisteren was de tropische storm geluwd en daalde het waterniveau. Maar hulpverleners maakten zich nog wel zorgen over de weersvoorspellingen, die waarschuwden voor nog meer zware regen. De Sri Lankaanse strijdkrachten verleenden hulp met helikopters, boten en amfibievoertuigen, en met manschappen die modder wegschepten. Het grote buurland India stuurde twee marineschepen met hulpgoederen. De Verenigde Naties beloofden levering van containers met water en waterzuiveringstabletten. “We zijn er in geslaagd om alle gemeenschappen te bereiken die geïsoleerd waren”, aldus een legerwoordvoerder tegen persbureau AFP.

Modderschuivingen door zware regen komen geregeld voor op Sri Lanka. Daarbij speelt een rol dat veel bos, dat de aarde vasthoudt, wordt gekapt voor de verbouw van exportproducten als koffie, thee en rubber.

