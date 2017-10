Tropische orkaan Ophelia raast recht op Ierse kust af

De weerdiensten waarschuwen dat de harde windstoten ook Noord-Ierland, Schotland en het noorden van Engeland zullen treffen. De orkaan kent momenteel windsnelheden tot 185 kilometer per uur, maar zal in de loop van het weekeinde iets afzwakken door het koelere water in de buurt van Europa.



Desondanks kan Ierland zich nog steeds opmaken voor een zeer zware storm met windstoten van 130 tot 150 kilometer per uur. Het wordt daarmee mogelijk de zwaarste storm voor Ierland sinds 16 september 1961. Toen trok orkaan Debbie over het eiland, met achttien dodelijke slachtoffers en veel schade als gevolg.

© EPA