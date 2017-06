Trof de krimp ook Mount Everest?

Zijn hoogte staat officieel nog altijd op 8848 meter, maar de aardbeving die Nepal twee jaar geleden trof kan ook de hoogste berg van de wereld hebben geraakt. De Nepalese overheid heeft een expeditie op pad gestuurd om Mount Everest opnieuw te meten. Over twee jaar komt het antwoord.

Lees verder na de advertentie

De man die de allereerste hoogtemeting deed, is de naamgever van de berg: Sir George Everest leidde in negentiende eeuw de ploeg landmeters die Brits-Indië in kaart moest brengen. Mount Everest heette toen nog piek XV, een alledaagse naam voor een alledaagse berg, want niemand vermoedde dat dit de hoogste ter wereld kon zijn. Elders in de Himalaya en ook in de Zuid-Amerikaanse Andes lagen hogere toppen, dacht men.

Maar George Everest en zijn landmeters kwamen uit op een hoogte van 8840 meter, hoger dan enig andere berg op aarde. Dat was een krankzinnig nauwkeurig resultaat, zeker gezien het feit dat de Indische landmeters op 150 kilometer van de berg stonden. Een eeuw later werd hun meting van veel dichterbij herhaald en kwam men tot de huidige officiële hoogte van 8848 meter.

De hoogte van de berg werd destijds gemeten met behulp van Pythagoras

Hoogte meten Hoe meet je de hoogte van een berg? Met Pythagoras! Toen althans. Als je je afstand tot de berg weet, en je meet onder welke hoek je moet kijken om de top te zien, heb je twee zijden van de driehoek van de wijze Griek. Daaruit leid je dan de derde zijde af: de hoogte van de berg. De expeditie die nu op pad gaat, heeft modernere middelen. Met gps en satellieten zal de hoogte worden bepaald, van verscheidene kampen op de flanken en van de top zelf. Daarnaast worden gravimeters gebruikt. Daarmee wordt de zwaartekracht gemeten, de aantrekkingskracht van de aarde, want die is onder meer afhankelijk van de hoogte. Het is nu nog onduidelijk wat de aardbeving van twee jaar geleden met Mount Everest heeft gedaan. Er zijn speculaties geweest dat die beving Hillary Step zou hebben vernietigd, de vermaarde laatste hobbel voor de top. Maar die geruchten zijn door de Nepalese overheid stellig ontkend. Dat de hoogte en plaats van de top variëren, is echter zeker. In de Himalaya is de aardkorst onstabiel en komen veel bevingen voor. Die kunnen ook deze reus een paar centimeter doen inzakken of verplaatsen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.