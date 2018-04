Triomfantelijke Trump geeft zijn zegen aan gesprekken tussen de Korea's

Het bezoek zelf is minder gewoon. Het is weliswaar gebruikelijk dat zelfs staten die publiekelijk elkaars vijanden zijn en alle diplomatieke relaties hebben verbroken, toch in het geheim contact met elkaar blijven houden. Maar meestal verloopt dat via geheime diensten onderling of via tussenpersonen (vaak de ambassadeur van een neutraal land), en niet via een fysiek bezoek van de spionnenbaas van het ene land aan de leider van het vijandige land.

De laatste keer dat een Noord-Koreaanse leider direct contact had met de Amerikanen was in 2000. Toen bezocht de Amerikaanse buitenlandminister Madeleine Albright de vader van Kim Jong-un, Kim Jong-il. In 2014 bezocht de baas van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendienst Noord-Korea, maar sprak daar alleen met laaggeplaatste medewerkers van de Noord-Koreaanse veiligheidsdiensten.

Mike Pompeo bezocht tijdens het paasweekend Noord-Korea om met Kim Jong-un te praten. Pompeo, die naar verwachting spoedig als minister van buitenlandse zaken zal aantreden, zei tijdens de senaatshoorzitting vorige week dat hij ‘optimistisch’ was dat de VS erin zou slagen om ‘de voorwaarden’ te bepalen waarover Trump en Kim Jong-un later tijdens hun ontmoeting zullen praten. Toen was nog niets bekend over zijn eerdere geheime ontmoeting met Noord-Korea's leider.

Denuclearisatie Zowel Trump als Kim Jong-un beschouwt de ontmoeting als een knieval van de ander. Trump zegt dat de Amerikaanse druk op het land Kim ertoe bracht om te gaat praten, en Noord-Korea beweert dat zijn nucleaire arsenaal de Amerikanen geen andere keus laat dan met Kim te onderhandelen. Gesprekken hoeven niet noodzakelijk tot vrede te leiden Anonieme regeringsfunctionaris Zuid-Korea Er is ook onduidelijkheid waar ze precies over gaan praten. De Amerikanen beweren dat de gesprekken zullen gaan over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea. Trump twitterde woensdag dat ‘denuclearisatie’ van Noord-Korea heel goed is voor de wereld, maar ook voor het land zelf. Maar de Noord-Koreanen zeggen alleen te gaan praten over een vermindering van het aantal kernwapens, niet over ontwapening in het algemeen. De Noord-Koreanen zullen echter eerst met hun zuiderburen onderhandelen. Zuid-Korea liet weten dat het nog niet zeker is of het doel is om de oorlog tussen beide landen te beëindigen - de Korea’s zijn officieel nog steeds met elkaar in oorlog - of dat zij eerst een formeel einde zullen proberen te maken aan de ‘vijandelijkheden tussen Zuid en Noord’, aldus een Zuid-Koreaanse regeringsfunctionaris. President Trump heeft in ieder geval zijn zegen gegeven aan de onderhandelingen tussen beide landen. Noord-Korea streeft ook al langer naar een vredesverdrag met Amerika. De Zuid-Koreanen zijn echter bang dat Kim Jong-un een vredesverdrag wil om daarmee de 28.000 Amerikaanse militairen die in hun land zijn gestationeerd weg te krijgen.