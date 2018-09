Triodos stopt (ook) met Eerlijke Bankwijzer

Uit hetzelfde duurzame hout gesneden zijn de Triodos Bank en het onderzoeksplatform Eerlijke Bankwijzer. Maar Triodos zet nu de bijl in de bijna 20 jaar durende alliantie, samen met de zeven andere banken die de Eerlijke Bankwijzer kritisch volgt.

Lees verder na de advertentie

Sinds 2009 vergelijkt Eerlijke Bankwijzer acht Nederlandse banken op gebied van duurzaamheid, mensenrechten en dierenwelzijn. De banken hebben kritiek op de onderzoeksmethode van het onafhankelijke onderzoeksplatform, een initiatief van hulporganisaties Oxfam Novib, Amnesty, Milieudefensie, Pax, World Animal Protection en vakbond FNV. Verrassend genoeg stopt Triodos, volgens de Eerlijke Bankwijzer veruit de meest duurzame bank, er ook mee.

Dit is een uiterst doorzichtige poging om hun grootste criticus monddood te maken Peter Ras van de Eerlijke Bankwijzer

"We vinden het belangrijk dat onafhankelijke instanties een mening vormen over ons beleid en handelen", zegt Triodos' woordvoerder Christine van Waveren. "Maar het oorspronkelijke idee van de Eerlijke Bankwijzer was tweerichtingsverkeer, en dat is in de praktijk niet zo. Wij gaven onze tijd, middelen en commentaar op de onderzoeken, maar niet alle informatie werd gebruikt, dus de resultaten zijn geregeld niet juist of onvolledig." De banken weigeren vanaf nu nog lange vragenlijsten van Eerlijke Bankwijzer in te vullen.

Van Waveren noemt een voorbeeld. Triodos laat zijn klanten vaak niet volgens de richtlijnen noteren hoe zij omgaan met milieu, verantwoord ondernemen en goed werkgeverschap. Die zijn gericht op grote, al dan niet beursgenoteerde ondernemingen, maar Triodos geeft kredieten aan kleine, duurzame initiatieven. "We gaan niet aan een biologische bakker in Zeist vragen hoeveel mannen en vrouwen er in de zaak een managementpositie hebben." Te vaak sloeg volgens Triodos de balans de verkeerde kant uit.

Onafhankelijke comissie Om de kritiek te bespreken zaten de banken en Eerlijke Bankwijzer de afgelopen jaren om de tafel. Een oplossing was het inschakelen van een onafhankelijke wetenschappelijke arbitragecommissie. Eerlijke Bankwijzer weigert dat. Projectleider Peter Ras zegt dat kritiek van banken soms wordt gebruikt. "Dat onze onderzoeken door de banken worden weggezet als een mening, komt ons nogal Trumpiaans over. Dit is een uiterst doorzichtige poging om hun grootste criticus monddood te maken." De Eerlijke Bankwijzer blijft onderzoeken doen, nu op basis van jaarverslagen en andere openbare bronnen. De conceptresultaten sturen ze, net als voorheen, naar de banken. Triodos blijft reageren. "Maar we besteden er geen twee maanden werk meer aan."

Lees ook: