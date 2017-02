Triodos schrikt niet van dalende winst

Ook topman Peter Blom niet. “Een bank kan niet zonder winst”, zegt hij op de dag dat Triodos de jaarcijfers bekend maakt. “Maar wij sturen daar niet primair op. Onze aandeelhouders kijken ook nadrukkelijk naar wat we bereiken.”

Dan gaat het bij Triodos al snel over duurzame energie. Het afgelopen jaar droeg de bank bij aan de opwekking van groene stoom voor 1,2 miljoen huishoudens. Maar Triodos belegt echt in meer dan alleen duurzame energie, zo benadrukt Blom. De gezondheidszorg wordt steeds belangrijker, veelal voor ouderen. Afgelopen jaar investeerde Triodos daarom in het Ben Oude Nijhuis. Dat is een woonvorm voor ouderen met lage inkomens die vanwege dementie steeds meer zorg nodig hebben.

Ook financierde Triodos Royal Food Hilversum, een restaurant van twee Syrische vluchtelingen. Triodos gaf het krediet aan de Syriërs omdat zij zoveel mogelijk biologisch werken en geen halalvlees verkopen van onverdoofd geslachte dieren.

Gestegen kosten Terug naar de harde cijfers. Want al mag Triodos geen bank zijn dat zich op winst alleen richt, wie zijn winst met 28 procent ziet dalen heeft wel iets uit te leggen. Het komt door de gestegen kosten, zegt Blom. Triodos is ondertussen een middelgrote bank, en daar hoort extra regelgeving bij. Dat kost geld. Ook moest de bank meebetalen aan het depositogarantiestelsel. Dat stelsel zorgt ervoor dat spaarders altijd hun geld terugkrijgen mocht een bank failliet gaan. De garantie gaat alleen over de eerste 100.000 euro aan spaargeld. De kosten zijn dus gestegen, maar de inkomsten niet. En dat ondanks de stijging van het aantal nieuwe klanten met 7,4 procent. Dat komt door de rente, legt Blom uit. De Europese Centrale Bank houdt de rente laag om meer geld in de economie te pompen. Maar rente is juist een manier om geld te verdienen met spaargeld. “De lage rente en de kosten voor het depositogarantiestelsel, dat is het verschil tussen dit en vorig jaar. Het zijn tijdelijke effecten die zich wel weer herstellen.” Dat moet ook wel, want ‘we kunnen niet blijven zakken in winstcijfers’, zegt Blom. Een manier om de winst te verhogen, is de uitgaven verlagen. Wat opvalt bij Triodos is dat zij voor elke euro die zij verdienen, 79 cent uitgeven. Bij andere banken ligt dat tussen de 55 en 60 cent. De hoge kosten is de prijs van groeien, zegt Blom. Daarnaast is Triodos actief in vijf Europese landen. “Dat kunnen we beter op elkaar afstemmen zodat de kosten dalen.”

In het kort: De winst van Triodos daalde daalde vorig jaar met 28 procent tot 29,3 miljoen euro. Het aantal klanten nam met 7,4 procent toe tot 652.000 in vijf Europese landen. Het aantal medewerkers groeide met 13,4 procent tot 1271 personeelsleden.

Als belangrijkste mijlpalen noemt Triodos de bijdrage aan het opwekken van groene stoom voor 1,2 miljoen huishoudens in Europa en de 20,2 miljoen mensen die in opkomende markten geld konden lenen via microfinancieringsdiensten.

