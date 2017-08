Triodos: negatieve spaarrente niet uit te sluiten

Want hoe leg je aan je klanten uit dat er geen vergoeding meer komt als zij spaargeld bij je stallen? Gaan ze het begrijpen, en wat gaan ze met hun geld doen? Terugkijkend constateert de directeur dat de beslissing eigenlijk geruisloos is gegaan. “Onze klanten begrepen dat we het deden, en er zijn maar weinig mensen om vertrokken.”

Dat Triodos de eerste – en tot nog toe enige – bank was die de rente naar nul bracht mag niet verbazen. Al jaren zit de duurzame bank uit Zeist onder het gemiddelde tarief dat de meeste grootbanken bieden. En al jaren vertelt directeur Blom dat er zoveel spaargeld naar de bank komt dat hij moeite heeft dat allemaal uit te zetten in duurzame leningen.

“Dat was het dilemma van die beslissing: we zijn natuurlijk blij met nieuwe klanten. Maar je wilt ook aan klanten laten zien dat je iets met hun geld kunt doen. Nu zetten we zo’n 60 procent van het spaargeld uit in leningen, dat mag richting 80 procent. Door de rente te verlagen is iets van de groei van het spaargeld eruit gehaald.”

Afname groei Dat blijkt uit de cijfers over de eerste zes maanden van het jaar, die Triodos gisteren presenteerde. De hoeveelheid spaargeld bij de bank nam nog wel toe (met krap 150 miljoen euro naar een totaal van 5,4 miljard euro), maar niet meer zo snel als in voorgaande jaren. Triodos financiert zich volledig met spaargeld, maar houdt daarvan dus veel over. Dat wordt – tegen een negatieve rente (-0,4 procent) – bij de Europese Centrale Bank (ECB) gestald. Voor dat deel van zijn financiering legt Triodos dus geld toe, ook al geeft het geen vergoeding op de spaarrekening. Blom denkt niet lang na over de vraag of de spaarrente óók negatief kan worden. “Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. We hebben er nu geen plannen voor, maar ik sluit het niet uit. Als het huidige beleid vanuit Frankfurt zich verlengt en verdiept dan denk ik dat banken op termijn niet anders kunnen.” Mocht het tot een negatieve rente komen dan staat de bank opnieuw voor een communicatieprobleem, verwacht Blom. “Het begrip negatieve rente is voor veel mensen heel vreemd, dus het is moeilijk te voorspellen hoe men daarop reageert. Maar het is ons ook meegevallen hoe klanten reageerden toen de rente naar nul ging. Dat heeft ook met gewenning te maken: alle rentes zijn erg laag nu, ook de hypotheekrente. Twee jaar geleden was het waarschijnlijk veel moeilijker geweest.”

Winst Triodos blijft op peil De duurzame Triodos bank heeft in de eerste zes maanden van het jaar een winst geboekt van 19,4 miljoen euro, licht hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Nederland en België deed de bank het goed, terwijl in Duitsland en Spanje juist verlies werd gedraaid. Volgens directeur Peter Blom van Triodos is de bank in dat laatste land bezig met een omslag: “We zaten daar eerst vooral in duurzame energie, op een gegeven moment was dat 60 procent van onze portefeuille. Nu willen we ons meer richten op leningen aan het midden- en kleinbedrijf.” Blom verwacht de komende jaren weer richting een positief resultaat in Spanje te gaan. Voor Duitsland geldt dat waarschijnlijk volgend jaar al. “Daar zijn we in 2009 begonnen, net in de crisis. Dat was een moeilijke timing, en we investeren nog veel om de bank te laten groeien.” In Nederland en België plukt Triodos juist de vruchten van eerdere groei. Blom: “Daar zien we effect van onze grotere schaal.” Die schaal moet er ook voor gaan zorgen dat de kosten relatief lager worden bij Triodos. Nu maakt de bank 78 cent kosten op elke euro aan inkomsten. Een specifiek doel wil Blom niet noemen, maar wel ‘meer dan een paar procent’.

