Triodos Bank aast al lang niet meer als enige op duurzame spaarders

Het is nog niet zo dat elke bank voor een betere wereld bankiert. Maar wel merkt Triodos Bank dat de concurrentie toeneemt op de markt voor duurzaam bankieren. Andere financiële instellingen zien dat ze geld kunnen verdienen met duurzaamheid en maatregelen tegen klimaatverandering. Ze grijpen hun kansen.

In het vandaag gepubliceerde halfjaarverslag schrijft Triodos met ‘directe commerciële uitdagingen’ te worden geconfronteerd. “Juist omdat duurzaamheid nu centraal staat in de samenleving, ervaren we groeiende concurrentie.” Die is afkomstig van reguliere financiële instituties en ook van nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding, schrijft Triodos.

Omdat de duurzaamheidssector groeit, is die interessant voor ‘gewone’ banken. Dat laten ze hun klanten ook graag zien. In april gingen Nederlandse topbankiers, waaronder van ING, op expeditie naar Spitsbergen, om te bedenken hoe hun geld kan bijdragen aan oplossingen voor het klimaatprobleem. Verder trok ABN Amro de aandacht met een circulair paviljoen op de Amsterdamse Zuidas en maakt Rabobank reclame voor een duurzame oplossing van het wereldvoedselprobleem.

Bankiers, verzekeraars en vermogensbeheerders gingen in april op expeditie naar Spitsbergen met poolreizigster en klimaatjournaliste Bernice Notenboom. Ze wilden nadenken over oplossingen voor het klimaatprobleem. © Bernice Notenboom

Maar de banken liggen ook onder vuur. Milieudefensie verwijt ABN, Rabobank en ING dat hun investeringen in palmolie voor ontbossing zorgen in Azië en Afrika. Omdat Rabobank in megastallen investeert, kreeg de bank laatst een nominatie voor de Liegebeest. Met deze onderscheiding wil Wakker Dier misleiding tegengaan.

Voorlopers blijven Triodos kan die groeiende concurrentie als een succes beschouwen, zegt CEO Peter Blom. De bank is geen roepende meer in de woestijn, zoals bij de oprichting in 1980. “We hebben aangetoond dat een duurzame koers tot stabiele groei kan leiden. Wel moeten we zorgen dat we voorlopers blijven.” Daarom heeft Triodos in Groot-Brittannië een eigen crowdfundingplatform opgericht, voor duurzame investeringen. Een voorbeeld van innovatie is de duurzame hypotheek waarbij Triodos de rente koppelt aan het energielabel van een huis. Vorige maand meldde Vereniging Eigen Huis dat de helft van de geldverstrekkers moeilijk doet als huizenkopers extra geld willen lenen voor energiebesparing. “Ze moeten hun oude gewoontes afschudden”, zegt Blom. Binnen het bankenconvenant, waarmee Nederland mensenrechtenschendingen in de financiële sector wil aanpakken, deelt Triodos z'n expertise met concurrenten. In die samenwerking tussen overheid, banken en ngo's gaat niet elke bank even hard. Dat bleek vorige week uit het eerste jaarverslag van het bankenconvenant.