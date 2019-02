Trekken India en Pakistan opnieuw ten oorlog om Kasjmir?

Pakistan meldde bovendien luchtaanvallen te hebben uitgevoerd op doelen in het door India bestuurde deel van Kasjmir. Ook stelden de Pakistanen dat zij twee Indiase straaljagers hadden neergeschoten. Eentje zou zijn neergekomen aan de Indiase kant van de bestandslijn en eentje aan de Pakistaanse kant. De Pakistaanse autoriteiten publiceerden videobeelden van – volgens hen – een brandend vliegtuigwrak en een geblinddoekte Indiase piloot, met kennelijk bloed op zijn gezicht.

India claimt op zijn beurt een Pakistaanse straaljager te hebben neergeschoten en bevestigt zelf één MiG-toestel te hebben verloren. “De piloot is vermist”, aldus een woordvoerder van het Indiase ministerie van buitenlandse zaken. “Pakistan zegt dat het hem in hechtenis heeft. We zijn bezig met het vaststellen van de feiten.”

1. Waarom gebeurt dit nu?

Sinds India en het islamitische Pakistan in 1947 onafhankelijk werden, is de Himalaya-regio Kasjmir verdeeld tussen de twee buurlanden - tot grote onvrede aan beide kanten. Het in meerderheid hindoeïstische India en het islamitische Pakistan claimen allebei de hele regio en hebben er twee oorlogen over gevoerd. Jammu en Kasjmir - het Indiase deel - is de enige Indiase deelstaat waar de meerderheid van de bevolking moslim is. Het conflict wordt verder gecompliceerd doordat islamistische opstandelingen in Kasjmir sinds 1989 een guerrilla-oorlog voeren. India beschuldigt de Pakistanen ervan dat ze deze rebellen heimelijk opleiden en bewapenen.

Aanleiding voor het huidige wapengekletter is een zelfmoordaanslag door de islamistische terreurgroep Jaish-e-Mohammed (JeM) twee weken geleden op een Indiaas paramilitair konvooi in Kasjmir. Die aanslag kostte het leven aan zeker veertig Indiase militairen. In reactie daarop voerden Indiase straaljagers dinsdagochtend voor zonsopgang een luchtaanval uit op een doel in de Pakistaanse plaats Balakot. Volgens de Indiërs was het doelwit een trainingskamp van JeM en werden honderden strijders gedood. De Pakistaanse beschietingen van woensdag zijn weer een antwoord daarop.