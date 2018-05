Treinreizen spaart het milieu, maar boek maar eens een ticket

Vliegen is uitgegroeid tot een ware verslaving. Vlogen in 2010 nog 49 miljoen passagiers via Nederlandse luchthavens, vorig jaar waren dat er al 76 miljoen. Verwonderlijk is de populariteit niet, want via het vliegtuig is de hele wereld binnen bereik en tickets lijken alleen maar goedkoper te worden.

Als je voor 146 euro een weekend in juni op en neer kan naar Barcelona, waarom zou je dan niet in augustus voor 170 euro een retourtje boeken voor een week Rome?

Misschien omdat vliegen allesbehalve duurzaam is. Geen voertuig is zo vervuilend als het vliegtuig. Een voorbeeld: met zijn tweeën op en neer vliegen naar Nice levert volgens de rekentool van Milieucentraal een CO2-uitstoot op van 800 kilogram, terwijl deze reis met de trein tot 140 kilogram CO2-uitstoot leidt.

Online is wel te zien welke route je moet hebben, maar een prijsinschatting is niet beschikbaar. Volgens Hildebrand van Kuyeren van treinreiziger.nl is dit een geval van pech. De dienstregeling van Paris Gare de Lyon naar Nice is voor 3 augustus nog niet aan de NS bevestigd. Vandaar dat online boeken via de NS nog niet kan. “Dat is jammer, want veel mensen haken dan af”, zegt Van Kuyeren. "Dit soort moeilijkheden heb je vaker bij het zoeken van een treinreis."

Dan maar met de trein naar Nice. Wie probeert te boeken via de website van NS International, komt bedrogen uit. Tenminste, als je wilt boeken voor het weekend van 3 augustus. Online boeken is voor die vrijdag niet mogelijk. Wie toch via de NS wil boeken, zal moeten bellen.

Ook de gemiddelde benzineauto is iets minder vervuilend dan het vliegtuig, mits je reist met twee personen: 700 kilogram CO2. Het probleem is niet alleen dat vliegtuigen broeikasgassen zoals CO2 uitstoten, maar ook dat ze dat doen op grote hoogte, zegt Linda Nijenhuis van Milieucentraal. “Dat versterkt het broeikaseffect.”

Twee minuten voor vertrek

Hij verwijst naar trainline.nl. Daar is een geschikte reis naar Nice op de gewenste datum wel te vinden. Kosten voor een retourtje: 273 euro per persoon. De reistijd van de heenreis is 10 uur en 50 minuten. Dat is wel erg lang. Toch even vergelijken met het vliegtuig. Een reis zoeken naar Nice via skyscanner.nl blijkt een stuk simpeler dan het zoeken van een treinreis. En het vliegtuig is ook goedkoper: 157 euro voor een retourticket. De heenreis is met 1 uur en 55 minuten ook een stuk korter.

Dat is bedrieglijk, want wie zonder al te veel stress wil vliegen moet twee uur voor vertrek al op de luchthaven zijn, terwijl je bij de Thalys slechts het verzoek krijgt om twee minuten voor vertrek aanwezig te zijn. Maar toch is het moeilijk te negeren dat de pure reistijd zo veel korter is. Bovendien moet je voor de reis naar Nice door Parijs heen om van Gare du Nord naar Gare de Lyon te komen.