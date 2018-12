Treffen met Real Madrid nieuw hoogtepunt voor Matthijs de Ligt, de Golden Boy van Ajax

De Ligt schaart zich daarmee in een bijzonder rijtje. De Golden Boy Award, een verkiezing van de Italiaanse sportkrant Tuttosport waarvoor 35 Europese voetbaljournalisten hun stem uitbrachten, werd in het verleden toegekend aan spelers als Wayne Rooney, Lionel Messi, Paul Pogba en - vorig jaar - Kylian Mbappé. Rafael van der Vaart was in 2003 de eerste die de prijs won.

De Ligt, bezig aan zijn derde seizoen bij Ajax, is de eerste verdediger die de trofee krijgt. Hij hield de andere genomineerden Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Justin Kluivert (AS Roma), Patrick Cutrano (AC Milan) en Vinícius Júnior (Real Madrid) achter zich.

De Ligt maakte dit seizoen indruk met Ajax en het Nederlands elftal, dat zich ten koste van regerend wereldkampioen Frankrijk en Duitsland plaatste voor de finaleronde van de Nations League, begin juni.

De grootste kracht van De Ligt is misschien wel in zijn uitstraling

In de wedstrijden met Oranje liet De Ligt, die begon bij FC Abcoude en op zijn negende jaar de overstap maakte naar Ajax, zien waartoe hij in staat is. Hij heeft - zeker voor zijn leeftijd - een imposant lichaam, is kopsterk, straalt onoverwinnelijkheid uit in persoonlijke duels en kan daarnaast goed meevoetballen. In die zin is hij een a-typische voetballer uit Nederland; hij is geen frivole, aanvalslustige dribbelaar, maar een robuuste verdediger, eentje die zich vastbijt in spitsen van de tegenstander. Niet voor niets wordt de aanvoerder van Ajax regelmatig vergeleken met Jaap Stam, die stopte in 2007.

Niet snel het hoofd op hol Maar de grootste kracht van De Ligt is misschien wel in zijn uitstraling. Hij blijft rustig, laat zich het hoofd niet snel op hol brengen. Ook niet als Spaanse en Italiaanse kranten weer eens schrijven over veronderstelde interesse van FC Barcelona of Juventus. De Ligt blijft er onbewogen onder. Hij focust zich liever op zijn eigen ontwikkeling, zei hij in november tegen deze krant, vlak voor de interland tegen Frankrijk. Daar zit nog rek in, volgens hem. “De basis is op zich goed, denk ik. Fysiek, tactisch en technisch zit ik redelijk goed in elkaar en qua snelheid behoor ik inmiddels bij de beste vijf spelers van Ajax. Maar alles kan nog beter.” Bovendien heeft De Ligt weinig met het opportunisme in de voetbalwereld. Misschien komt dat wel door zijn ouders, die afkomstig zijn uit een tennis- en hockeymilieu. Dat hoor je een beetje terug in zijn stem. De Ligt is beleefd, welbespraakt en in staat om op zichzelf en zijn sport te reflecteren, een vrij zeldzame eigenschap onder voetballers. Zo gaf hij na de wedstrijd bij Excelsior (1-7) te kennen dat hij de prikkel soms mist in de eredivisie. De krachtsverschillen tussen PSV, Ajax en de rest van de clubs zijn te groot, stelde hij.

Volle bak Over zijn eigen ontwikkeling zei De Ligt vorige maand: “Ik weet steeds beter positie te kiezen en ben ook wat rustiger geworden in het veld. Vorig seizoen had ik rond deze tijd al vijf gele kaarten. Nu pas één. Dat zegt wel iets over mijn manier van spelen nu. Als jonge jongen wil je er altijd in kleunen en volle bak gaan, waardoor je soms te laat komt en een overtreding maakt. Nu schat ik situaties beter in. Mede door mijn ervaring natuurlijk.” Ook bij het toekennen van de Golden Boy Award kijkt De Ligt verder dan alleen de uitverkiezing. “Over het algemeen treden aanvallers en middenvelders meer op de voorgrond”, zegt De Ligt op de website van Tuttosport. “Dat ik deze prijs nu win, terwijl ik een andere rol op het veld heb, maakt het nog specialer voor mij.” Met Ajax treft hij in de Champions League over twee maanden bekerhouder Real Madrid, dat het belangrijkste Europese bekertoernooi al dertien keer won. De heenwedstrijd wordt gespeeld op 12, 13, 19 of 20 februari. De return vindt plaats op 5, 6, 12 of 13 maart. De Amsterdamse club speelde in het verleden twaalf keer tegen de Spaanse club. Vier keer wist Ajax te winnen, zeven keer was de ‘Koninklijke’ te sterk voor de Amsterdammers. Eén Champions League-duel eindigde in een gelijkspel. De overige duels in de achtste finale van de Champions League: Liverpool-Bayern München, FC Barcelona-Olympique Lyon, Juventus-Atlético Madrid, Manchester United-Paris Saint-Germain, Manchester City-Schalke 04, Tottenham Hotspur-Borussia Dortmund en AS Roma-FC Porto.

