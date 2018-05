Treden Van Dijk en Wijnaldum in de voetsporen van Robben?

Als Liverpool-trainer Jürgen Klopp vasthoudt aan de opstelling in de tweede halve finale tegen AS Roma, starten beide internationals in de basis van The Reds.

Voor Van Dijk is de eindstrijd tegen Real Madrid het sluitstuk van een rumoerig seizoen. Na veel gesteggel tussen Liverpool en Southampton, de club die maar net degradatie uit de Premier League wist te voorkomen, tekende hij op 1 januari bij Liverpool. Met de overgang was 85 miljoen euro gemoeid, waarmee de Brabander de duurste verdediger ooit werd. Al snel ontpopte Van Dijk, inmiddels ook aanvoerder van Oranje, zich tot een vaste waarde in de defensie van Liverpool.

Wijnaldum kon dit seizoen niet altijd rekenen op een basisplaats in het elftal van Klopp. De Duitse coach gaf vaak de voorkeur aan Alex Oxlade-Chamberlain, die in de eerste halve finale tegen AS Roma echter een zware knieblessure opliep. In de return in de Italiaanse hoofdstad nam Wijnaldum zijn plaats in op het middenveld en met zijn eerste treffer in de Champions League beschaamde hij het vertrouwen van zijn coach niet.

Van Dijk en Wijnaldum kunnen zaterdag in Kiev in het voetspoor treden van Arjen Robben. De speler van Bayern München is de laatste Nederlander die de Champions League op zijn erelijst kon bijschrijven. Nadat Bayern in 2012 na strafschoppen nog had verloren van Chelsea, versloeg de Zuid-Duitse club een jaar later Borussia Dortmund met 2-1. In beide finales speelde Robben een opvallende rol. Tegen Chelsea miste hij in de verlenging een strafschop, tegen Dortmund maakte hij vlak voor tijd het winnende doelpunt.

Heldenrol Robben is een van de drie Nederlanders die deze eeuw driemaal in de eindstrijd van de Champions League stond. Ook Clarence Seedorf, als middenvelder van AC Milan, en Edwin van der Sar, als doelman van Manchester United, maakte het trio vol. Net als Robben won Seedorf tweemaal (in 2003 van Juventus en in 2007 van Liverpool, na eerder triomfen met Ajax en Real Madrid, in 1995 en 1998), terwijl Van der Sar de felbegeerde bokaal een keer in ontvangst mocht nemen. In de finale van 2008 tegen Chelsea vertolkte hij wel een heldenrol. In de strafschoppenserie stopte hij de laatste inzet van Nicolas Anelka. In de twee volgende Champions League-finales, in 2009 en 2011, verloor Van der Sar tweemaal van Barcelona. De tekst gaat verder onder de afbeelding Arjen Robben © EPA In die laatste eindstrijd mocht Ibrahim Afellay zich kampioen noemen, hoewel de middenvelder van Barcelona pas na 92 minuten in het veld kwam. In totaal maakten dertien Nederlandse voetballers deze eeuw de Champions League-finale van dichtbij mee. Twee van hen, Robin van Persie en Dennis Bergkamp, kwamen niet in actie. Zij zaten in 2006 negentig minuten op de bank van Arsenal, dat met 2-1 verloor van het Barcelona van Giovanni van Bronckhorst en Mark van Bommel. De laatste haalde in 2010 opnieuw de finale, waarin hij verloor van Inter Milan, met Wesley Sneijder in de basis. Vier Nederlanders zagen hun enige Champions League-finale in deze eeuw verloren gaan. Edgar Davids verloor in 2003 met Juventus van AC Milan, Jaap Stam ging twee jaar later met AC Milan na strafschoppen ten onder tegen Liverpool en Dirk Kuijt en Boudewijn Zenden moesten in 2007 in het shirt van Liverpool de eer laten aan AC Milan. Met Van Dijk en Wijnaldum hoopt de Engelse club zaterdag voor de zesde keer de Champions League-finale winnend af te sluiten.