Trap niet in de vrolijke gezichten van de cheerleaders van Kim

Meer dan tweehonderd cheerleaders zijn speciaal voor de Winterspelen uit Noord-Korea ingevlogen om hun landgenoten aan te moedigen. Al in het eerste weekend trekken ze wereldwijde aandacht en daarmee is hun missie als geslaagd te beschouwen. Niets mooiers dan vrolijke Noord-Koreanen op bezoek bij hun zuiderburen, de vijand. In ieder geval beter dan Kims atoomknop.

Lees verder na de advertentie

Toch is voorzichtigheid geboden, want zo'n stalinistische propagandastunt heeft de sport eerder gezien. Zoals nu het Zuiden en het Noorden van Korea elkaar vijandig zijn gezind, gold dat ruim veertig jaar geleden voor West- en Oost-Duitsland. De Olympische Spelen van 1972 in München en het WK voetbal twee jaar later in West-Duitsland hadden daardoor een bijzondere politieke dynamiek, net als nu de Winterspelen in Pyeongchang en dertig jaar geleden de Zomerspelen in Seoul.

De tekst loopt door onder de video.