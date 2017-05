Transgender-icoon Chelsea Manning begint aan haar tweede leven

Als Bradley Manning kreeg hij in 2013 35 jaar cel. Manning (29) lekte als militair data-analist vanuit Irak 700.000 geheime overheidsdocumenten waarmee hij de site WikiLeaks definitief op de kaart zette. Sinds 2014 heet zij Chelsea Manning.

Haar levensverhaal zal ongetwijfeld een keer verfilmd worden. Maar dan moet de scenarioschrijver wat meer lijn brengen in het verhaal van deze kwetsbare militair die geen makkelijke start kende. Met twee alcoholistische ouders zou hij tot zijn tweede jaar alleen op babyvoeding hebben geleefd. Zijn oudere zusje verzorgde hem. Als volwassene werd hij niet langer dan 1,57 meter en hij woog krap 50 kilo.

In 2016 doet Manning tweemaal een zelf­moord­po­ging en gaat in hongerstaking om een operatie af te dwingen

Hij verhuist met zijn moeder naar Wales. Wordt gepest op school, gaat terug naar de VS, raakt dakloos. Ziet een toekomst in het leger, ook omdat dat voor een opleiding kan zorgen. Maar als man van die omvang ligt ook in het leger pesten op de loer. Inmiddels is hij een homo die kampt met depressies vanwege zijn gender-identiteit. Een labiele levenslijn dus, door omstandigheden en aanleg.

Irak is niet de omgeving om stabieler te worden. Het vechten staat Manning tegen. Hij is eenzaam, noemt zichzelf een 'wrak'. Wil laten zien hoeveel burgerdoden er vallen, hoeveel er misgaat en wordt toegedekt. Hij wil de VS niet in gevaar brengen maar debat uitlokken. Hij lekt documenten en video-opnamen van zo'n mislukte aanval in Bagdad, waarbij een filmcamera wordt aangezien voor een wapen. Miljoenen zien het filmpje waarin een Amerikaanse militair op afstand Irakezen doodschiet als in een videogame.

Vrij snel, in 2010, is de klokkenluider gearresteerd. Hij zit meestal in zijn eentje opgesloten, permanent bekeken door camera's. Na kritiek wordt hij uiteindelijk overgeplaatst. Na zijn veroordeling maakt hij bekend een zij te zijn. Er volgt een taaie strijd met de legerleiding om hormoonpillen, therapie en een geslachtsoperatie.

Chelsea Manning groeit uit tot icoon voor transgenders maar moet toch in militaire mannengevangenissen blijven. In 2016 doet zij tweemaal een zelfmoordpoging en gaat in hongerstaking om een operatie af te dwingen.

"Voor het eerst zie ik een toekomst als Chelsea", schreef ze vorige week. Haar tweede leven begint.

