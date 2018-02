Transavia-piloten staken komende nacht door uitblijven nieuwe cao

Omdat het in een deel van Nederland krokusvakantie is, heeft de staking gevolgen voor honderden passagiers naar vakantiebestemmingen vanaf Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Volgens de VNV vertrekken dertig geplande vluchten niet of met vertraging, waarvan 19 op Schiphol, zes vanuit Eindhoven en vijf vanuit Rotterdam.

Lees verder na de advertentie

Transavia en de pilotenvakbond zijn al maanden verwikkeld in een conflict over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Volgens de piloten is er een hoger ziekteverzuim onder Transavia-vliegers dan bij andere luchtvaartmaatschappijen, als gevolg van bepaalde arbeidsomstandigheden waar zij onder werken. Met name 'instabiele roosters' en 'onvoldoende grip op de eigen vrije tijd' zouden een oorzaak zijn .

Tekst loopt door onder de tweet