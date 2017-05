Tranen van Joni Mitchell

Het spijt me dat ik nu weer over Joni Mitchell schrijf, ik deed het hier vaker Wim Boevink

Lees verder na de advertentie

Het spijt me dat ik nu weer over Joni Mitchell schrijf, ik deed het hier vaker en altijd weer schreef ik mezelf in tranen, want ze zit nu eenmaal midden in die gevoelige plek van mijn kleinmenselijk universum, die plek van de zeventienjarige, die in 1971 voor het eerst kennis maakte met haar album 'Blue'.

Waar die tranen precies uitdrukking van zijn weet ik ook niet, ze passen wellicht bij ontluikende volwassenheid en achterblijvende kinderdromen; Joni Mitchells muziek en poëzie verkent nieuwe ruimtes, nu eens zonovergoten en vol geroezemoes, dan weer eenzaam, donker en stil.

Het zijn tranen van puberdom en kitsch, maar een leven lang oproepbaar vooral wanneer dat leven even schraal is, en de huid dun, en zo stapte ik die zaterdagavond op de eerste van drie roltrappen die me in dat gekke TivoliVredenburg naar boven voerden, naar de hoogste verdieping naar een zaal die Cloud Nine heet.

Om die zaal te bereiken moet je na drie roltrappen nog twee steeds smaller wordende trappen beklimmen en dan betreed je, waar je eigenlijk een spectaculair uitzicht over de stad zou verwachten, een donkere ruimte met zwarte wanden; een merkwaardige, wat claustrofobische ervaring. Ik was vroeg. Op het podium zat Arjen Lubach, met pet. Naast hem de Noorse schrijver Johan Harstad. Ze spraken over diens roman 'Max, Misha & het TET offensief', volgens het programmaboekje 'een ruim 1200 pagina's tellende hypnotiserende vertelling'.

Ze spraken in het Engels. Een beetje moeizaam, het was niet hun taal.

Joni Mitchells muziek en poëzie verkent nieuwe ruimtes, nu eens zonovergoten en vol geroezemoes, dan weer eenzaam, donker en stil

Na hen kwam Abdelkader Benali op, met de Georgische schrijfster Nino Haratischwili; haar roman 'Het achtste leven (voor Brilka)' was nog dikker. Ook zij spraken in het Engels, even moeizaam. Engels is een veel moeilijker taal dan we denken.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

© Wim Boevin000

Er vielen in de wat houterige gesprekken geen zinnen of inzichten die me konden aanzetten aan zulke dikke romans te beginnen. Maar goed, ik kwam voor Joni.

Op het podium werd een rij gitaren klaargezet. Dat had, legde Mathilde Santing uit, te maken met de specifieke manier waarop Joni Mitchell haar instrumenten stemde, stemmingen die haar begeleider Bastiaan Mulder zich na intensieve studie eigen had gemaakt.

En daar zong ze, zoetgevooisd, een paar van die betoverende songs, die in mij die zeventienjarige beroerden, 'Woodstock' bijvoorbeeld en 'Both Sides Now'; liedjes die Nelleke Noordervliet en Ingmar Heytze tot hun vertellingen brachten, zij (geboren 1945) over haar 'summer of love' van 1969, hij (geboren 1970) over die anachronistische rijpheid van Joni's vroege teksten, terwijl ook dichter Jordi Lammers (geboren 1996) zijn Joni ontdekte die paste in een complexe relatie met zijn broer.

Zo ontstond een generaties overspannend weefsel, getwijnd aan nummers als 'Amelia', 'The Circle Game', 'A Case of You', met regels die zich in ons hoofd hebben geëtst. Songs are like tattoos, zingt Joni. Ink on a pin, underneath the skin. De dunne huid.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.