Tranen om de futuristische voetbaltempel van Tottenham Hotspur

Bijna een miljard euro kostte de bouw van het Tottenham Hot-spur Stadium, dat de laatste jaren verrees in Noord-Londen en waar Ajax morgenavond een eerste stap hoopt te zetten in de richting van de finale van de Champions League. Een enorme investering voor de club die momenteel op de derde plaats staat in de Engelse Premier League.

Het was de bedoeling dat de bouwkosten veel lager uit zouden vallen: volgens de eerste ontwerpplannen zou het nieuwe stadion zo'n 450 miljoen euro kosten. Die veel hogere bouwkosten waren niet de enige teleurstelling waar bouwer Mace Group - dat ook het reuzenrad London Eye bouwde - tegenaan liep. Het stadion werd ook veel later opgeleverd dan de bedoeling was. Bij de start van het huidige seizoen was het nog de bedoeling dat Tottenham half september al in het nieuwe stadion zou gaan spelen, maar dat gebeurde uiteindelijk pas begin deze maand.

Een maand voor de geplande ingebruikname bleek er van alles mis te zijn met de veiligheid van het stadion en daarom konden de Spurs nog niet verhuizen naar hun nieuwe onderkomen. Het verblijf van Tottenham op Wembley - het enige stadion in het Verenigd Koninkrijk waarvan de bouwkosten hoger waren dan het Tottenham Hotspur Stadium - werd daarmee verlengd. In dat stadion speelde de club zijn thuiswedstrijden al sinds de start van het seizoen 2017-2018 en in het seizoen daarvoor gebeurde dat ook al in de Champions League en de Europa League, omdat hun oude stadion daarvoor te klein was.

Tegen de vlakte

In dat oude stadion, White Hart Lane, speelden de Spurs al in 1899 hun eerste thuiswedstrijd, toen voor vijfduizend toeschouwers. Vlak voor het gesloopt werd gingen er een dikke 36.000 toeschouwers in. Het nieuwe onderkomen van Tottenham is om het oude heen gebouwd. White Hart Lane ging uiteindelijk weliswaar tegen de vlakte, maar doordat het nieuwe stadion zich op dezelfde locatie bevindt, hoeven de supporters niet te wennen aan een nieuwe plek.

Nadat die supporters de thuiswedstrijden van hun club bijna twee jaar hadden bekeken op Wembley, was de verhuizing naar het nieuwe stadion begin deze maand eindelijk een feit. Na twee testwedstrijden, waaronder een van oud-spelers van tegen Internazionale (Rafael van der Vaart, oud-speler van Tottenham, deed mee), was op 3 april Tottenham Hotspur-Crystal Palace de eerste officiële wedstrijd in het nieuwe stadion. Tottenham won met 2-0 en de Zuid-Koreaan Son was de eerste doelpuntenmaker.

Ruim een half jaar vertraging en een verdubbeling van de bouwkosten, maar dan staat er ook wat. Het bouwwerk is een futuristisch stadion geworden. Zo kan het veld in een half uur onder de tribune worden geschoven, waardoor het stadion ook voor andere evenementen kan worden gebruikt. Er is een 65 meter lange bar en het stadion heeft een eigen bierbrouwerij.

Daarnaast kunnen de rijkere fans voor ruim 17.000 euro per seizoen plaatsnemen in de Tunnel Club, waar ze voorafgaand aan de wedstrijd door een doorzichtige wand in de spelerstunnel kunnen kijken. De spelers zien dat niet, want de wand is slechts vanaf één zijde doorzichtig. En voor de liefhebber: in het stadion bevinden zich ook twee hondentoiletten.

Tottenham Hotspur hoopt met het stadion, waar ruim 62.000 toeschouwers in passen - uiteraard nét wat meer dan bij aartsrivaal Arsenal - de laatste stap naar de top van Engeland te zetten. Het onderkomen heet nu nog gewoon het Tottenham Hotspur Stadium, maar de club is op zoek naar een naamgever. Met een stadionsponsor hopen de Spurs een nieuwe bron van inkomsten aan te boren en miljoenen euro's binnen te slepen.

Spurs-voorzitter Daniel Levy voorspelde al dat zijn club uiteindelijk gaat verdienen aan het stadion. "We moesten allemaal huilen toen we White Hart Lane verlieten en nu, op de eerste dag in het nieuwe stadion, voelen we dezelfde emotie", zei Tottenham-coach Mauricio Pochettino bij de opening. "We zijn in tranen omdat onze dromen zijn uitgekomen."