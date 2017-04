Trainer Anastasiou verruilt Roda JC voor Kortrijk

Anastasiou ondertekende vorige zomer een contract voor één seizoen bij Roda. De Limburgers staan, met nog twee wedstrijden te gaan, op de vijftiende plaats. De voorsprong op Sparta Rotterdam en NEC, zestiende en zeventiende op de ranglijst, is twee punten. De clubs die aan het einde van het seizoen zestiende en zeventiende staan, moeten play-offs spelen om een langer verblijf in de eredivisie veilig te stellen. Anastasiou speelde tussen 2000 en 2004 voor Roda JC, waarna hij overstapte naar Ajax. De Griekse oud-international werkte na zijn spelersloopbaan als (assistent-)trainer bij Panathinaikos, Jong Ajax en Reading FC.

Wie Anastasiou opvolgt bij Roda, deels in handen is van de Zwitserse zakenman Aleksei Korotajev, is nog onduidelijk.

