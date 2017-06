Trainen met rivalen: het leverde Dumoulin een roze trui op

Alsof Dumoulin voorspellende gaven had. Jos van Emden won de tijdrit, Dumoulin de ronde. Na afloop stonden de twee secondenlang in een omhelzing. Ze gunden het elkaar enorm.

De Duitser Robert Wagner plaatste niet veel later een foto op zijn Twitteraccount. Eentje die hij nam in december. Links Tom Dumoulin in het zwart-wit van Sunweb, rechts Jos van Emden in het geel-zwart van LottoNL-Jumbo. Voor hen de weg, met gevallen bladeren in de berm.

De foto van Wagner, zelf in dienst van LottoNL-Jumbo, legde twee vrienden vast. Van Emden en Dumoulin rijden vaak samen trainingsritten in Limburg. In de 'zuidelijke trainingsgroep', zoals Dumoulin op Twitter zei, werd de basis gelegd voor de succesvolle Giro, met de laatste tijdrit als absoluut hoogtepunt.

Niet alleen in het wielrennen trekken rivalen met elkaar op

Maar behalve vrienden zijn de twee ook concurrenten. Dumoulin had de tijdrit gewonnen als Van Emden vijftien seconden langzamer had gereden. In dit geval maakte het Dumoulin niet uit. Hij had de eindwinst. En de tranen bij Van Emden, die zijn eerste ritwinst in een grote ronde boekte, vergoedden veel.

Geen uitzondering Voor veel wielrenners is trainen met concurrenten de gewoonste zaak van de wereld. Het is ook niet verwonderlijk. Samen over lege wegen fietsen, samen de lange ritten rijden die sowieso moeten worden afgewerkt, is leuker dan alleen, is het adagium van Niki Terpstra en veel anderen. De koffie tussendoor smaakt dan altijd beter. En dan gebeurt het weleens dat wielrenners elkaar een succesje gunnen. Roger Federer staat erom bekend dat hij spelers in Dubai uitnodigt om met hem te trainen Niet alleen in het wielrennen trekken rivalen met elkaar op. Dinsdag zeiden de tennissters Richèl Hogenkamp en Kiki Bertens nog in deze krant dat ze in het circuit hartsvriendinnen zijn, ook al volgen ze nu andere programma's. Roger Federer staat erom bekend dat hij in voorbereiding op het nieuwe seizoen spelers in Dubai uitnodigt om met hem te trainen. De Zwitserse toptennisser heeft er een huis en een eigen tennisbaan. Robin Haase is meerdere jaren de gelukkige geweest, hoewel hem dat vorig jaar diverse schaafwonden opleverde toen hij met een snoekduik probeerde een passeerbal van de Zwitser te halen. Haase liet ooit tegen de Volkskrant wel weten dat zo'n trainingssessie er vooral voor Federer was. De Zwitser bepaalde, al hoefde Haase niet ludiek in Pinopak te figureren. Maar ook Haase werd er beter van, omdat elk foutje genadeloos werd afgestraft. Zijn opgebouwde kennis van de speelstijl van de Zwitser heeft hij nog niet kunnen inzetten: sinds die trainingen speelden ze nooit in wedstrijdverband tegen elkaar.

Geen echte rivaal Bij het schaatsen is de Belg Bart Swings een goed voorbeeld. Hij kent weinig sparringpartners in eigen land en zoekt aansluiting bij buitenlanders om zich te kunnen voorbereiden op belangrijke toernooien. Vorige week werd bekend dat de Belgische nomade richting de Olympische Spelen van Pyongyang in februari mag meetrainen met de Noren. Oké, nog eentje dan. Dorian van Rijsselberghe oefent, als hij in de buurt is tenminste, regelmatig met de Nederlandse nummer twee in het windsurflandschap: Kiran Badloe. Dat gebeurde voorgaande jaren, toen beide mannen in de race waren voor één startbewijs voor de Olympische Spelen van Rio. Al was Badloe er toen heel duidelijk over: Van Rijsselberghe was gewoon veel beter, dus een echte rivaal was hij niet.

