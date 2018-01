Trainen als ploeg lukt Nederlandse schaatsers amper

Schaatsbondscoach Geert Kuiper moet even lachen, als hem wordt gevraagd hoe vaak de achtervolgingsploegen met elkaar hebben getraind voorafgaand aan de Olympische Spelen. "Tsja, dat is niet heel veel. Een keer met de dames, nul keer met de heren."

Lees verder na de advertentie

Hij had nog mooie plannen na het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT), Kuiper. Hij maakte zijn selecties bekend en wilde een mooi pad uitstippelen om een aantal keer te trainen. Hij had 'alle vertrouwen' dat het ging lukken. Desnoods in het buitenland.

Inmiddels is het OKT een maand geleden en zijn de mannen dus niet bijeen geweest. De ideale route van Sven Kramer loopt via het noorden van Italië. Koen Verweij is inmiddels op trainingskamp met de Russen in Japan. De enige die wat langer in Nederland was, Jan Blokhuijsen, werd bovendien ziek.

Een datum vinden voor een training met de dames was, hoewel gelukt, ook niet zo eenvoudig. Begin vorige week was er één moment, vlak na de wereldbeker in Erfurt. Ireen Wüst en Antoinette de Jong kregen gezelschap van Marrit Leenstra, die nog twee dagen in Nederland was voordat zij weer vertrok. Met de Italianen, ook naar Japan.

Kuiper heeft naar eigen zeggen weinig opties. "Dit is hoe ons Nederlands systeem werkt, waarin veel schaatsers de individuele route kiezen. Zij trainen ook wel de skills met hun eigen team. Alleen niet in de formatie, het zij zo."

Het is een keiharde gouden medaille, die van de achtervolging. Alleen in Nederland is er bijna altijd hommeles over