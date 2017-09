Toys 'R' Us vraagt faillissement aan, maar dat is waarschijnlijk niet het einde

Webwinkels als Amazon en warenhuisketens als Wal-Mart hebben de laatste jaren veel klanten bij Toys ‘R’ Us weggelokt.

Toys ‘R’ Us, dat 880 winkels in de VS en Canada heeft en ruim 780 elders op de wereld, draait al jaren met verlies. In 2012 werd voor het laatst winst gemaakt – en dat was maar een klein beetje. Vooral 2013 was, met een verlies van ongeveer 1 miljard euro, een rampjaar. Daarna liepen de verliezen terug (in 2016: ongeveer 32 miljoen euro), maar zwarte cijfers schreef de keten niet meer. Er werken ongeveer 64.000 mensen bij Toys ‘R’ Us. De winkels van Toys ‘R’ Us blijven volgens het bedrijf voorlopig open. De filialen buiten de VS en Canada vallen buiten de faillissementsaanvraag. In Nederland heeft Toys ‘R’ Us geen winkels. Die had het wel, van 1993 tot 1998, maar die werden verkocht aan het Blokker-concern.

Online verkoop

Naast tegenvallende verkopen, speelt de hoge schuldenlast een rol

De speelgoedketen heeft vooral last van online webwinkels, met name Amazon, dat inmiddels Amerika’s grootste verkoper van speelgoed is. Ook warenhuisketens als Wal-Mart en Target verkopen veel speelgoed, vaak tegen veel lagere prijzen dan Toys ‘R’ Us. Volgens gegevens van het statistisch bureau Statista waren er in 2011 nog ruim 50 miljoen Amerikanen die in een periode van 12 maanden minstens een keer bij Toys ‘R’ Us speelgoed hadden gekocht. Twee jaar later waren dat er 34 miljoen en in de lente van 2017 29 miljoen. De trend dat speelgoed steeds vaker online wordt gekocht, is ook in Nederland zichtbaar. Toys ‘R’ Us heeft zelf ook een webwinkel. Die was in 2015 goed voor 10 procent van de totale concernomzet, tegenwoordig is dat voor een speelgoedverkoper een mager percentage.

In de VS is zo’n aanvraag vooral bedoeld om schuldeisers een tijdje op afstand te houden

Naast tegenvallende verkopen – de omzet van Toys ‘R’ Us is sinds 2012 elk jaar gedaald – speelt de hoge schuldenlast een rol bij de faillissementsaanvraag. Sinds 2006 is de keten in handen van de private investeerders KKR, Bain en Vornado Realty. Ze kochten Toys ‘R’ Us voor 6,6 miljard dollar grotendeels met geleend geld. Die schuld werd, zoals vaker bij overnames door private investeerders, op de balans van Toys ‘R’ Us geparkeerd. De beoogde groei van de keten bleef echter uit. Volgens de leiding van Toys ‘R’ Us heeft het bedrijf een langetermijnschuld van zo’n 5 miljard dollar.

De faillissementsaanvraag betekent waarschijnlijk niet het einde van Toys ‘R’ Us dat in 1957 zijn eerste speelgoedzaak opende – eerder verkocht oprichter Charles Lazarus baby-meubilair. In de VS is zo’n aanvraag vooral bedoeld om schuldeisers een tijdje op afstand te houden zodat een bedrijf de tijd krijgt een reddingsplan uit te werken. Het bedrijf claimt in een persbericht dat de meeste van zijn winkels winstgevend zijn. Toys ‘R’ Us kan bij diverse banken aankloppen voor krediet als dat nodig mocht zijn. Grote leveranciers, zoals Mattel (Barbie) en Lego, weten dus dat er wordt betaald voor de poppen en stenen die zij hebben geleverd. Voor Toys ‘R’ Us is de maand december verreweg de belangrijkste van het jaar.