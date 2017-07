Touwtrekken is geen kermisattractie

Met kantoorhandjes kom je als touwtrekker niet ver. Aan de handdruk is voelbaar dat er al veel touw door de ruwe handen is gegaan. Soms moeten er eeltbulten worden weggevijld, om de grip niet te verliezen. Vloeibaar magnesium maakt de handen lekker stroef.

De touwtrekkers moesten Nederland tijdens de World Games voor niet-olympische sporten redden. Drie teams waren voor het slotweekeinde naar Wroclaw gekomen. Bijna de helft van de Nederlandse delegatie, die voordien maar weinig potten had kunnen breken.

Sinds 1997 was er altijd goud voor de touwtrekkers. Hun optreden leverde dit keer slechts zilver op. Het reddingswerk werd overgenomen door jiujitsuka Boy Vogelzang, die in de klasse tot 69 kilo van de fightersdiscipline voor het tweede goud (na de korfballers) tekende. Het bracht de totale medailleoogst op zes (2-2-2). Dat was lang niet voldoende voor de door delegatieleider Jan-Sjouke van den Bos beoogde plaats in de toptien van het landenklassement, waarin Nederland nu als 25ste prijkt. Vier jaar geleden veroverde Oranje in Cali dertien medailles, waarvan twee gouden.

De verse touwen inspireerden het Nederlandse lichte achttal, dat 640 kilo op de weegschaal brengt, kennelijk niet. Zij deelden de punten met Ierland, maar moesten pijnlijke nederlagen tegen Zweden, Groot-Brittannië, Duitsland en Zwitserland incasseren. Eerder hadden de zware jongens (tot 700 kilo) op een graslandje in Wroclaw wel zilver behaald en hadden de vrouwen (tot 540 kilo) indoor het duel om brons van Zuid-Afrika verloren.

Piepjong zijn ze zeker niet, misschien is dat het. Er zitten veertigers en vijftigers bij. Gerben Jansen (44) slaagde er niet in tijdens zijn vijfde World Games goud te bemachtigen. Hij is een onbezongen held in een onbekende sport.

World Games

Touwtrekken moet dus maar netjes op het World Games-programma blijven, is de voor de hand liggende gedachte. Daar denken de sporters zelf anders over. In China en Taiwan trekken ze indoor op een rubberen mat, in Japan zijn er tienduizend kijkers. Met de wereldwijde verspreiding zit het wel goed. Indoor heeft de toekomst, ondanks kritische geluiden van trekkers die een authentiek knollenveld prefereren.

Net gearriveerd fungeerden de touwtrekkers als supporters van kickbokser Sarèl de Jong (21), die in de klasse tot 65 kilo in de laatste dertig seconden de finale won van Teodora Manic uit Servië. Aangezien kickboksen bij de World Games een invitatiesport is, telt dat goud niet in het landenklassement.

In de stad gaan ze echt niet touwtrekken Miranda Boogaard

Kim Boogaard (50) trekt aan hetzelfde touw als haar nichtje Miranda Boogaard (19). De vrouwen uit Monnickendam maken duidelijk dat trekken een familiezaak is. Voor Kim begon het in 1987 op een kermis. "Dat had ik natuurlijk niet moeten zeggen", beseft ze. Het vooroordeel luidt immers dat haar sport niet meer dan een kermisattractie is.

Miranda kwam er een jaar of vier geleden bij, vanwege de familieband met het touw. Hardlopen had ook gekund. Van krachttraining in sportscholen, waar andere trekkers bij zweren, moet de metaalbewerkster niets hebben. Beroepshalve zijn de touwtrekkers meestal al fysiek bezig. Bouwvakkers, varkensboeren en veehouders. Uit Holten, Eibergen of Borculo. "We zijn nuchtere buitenmensen", zegt Miranda. "In de stad gaan ze echt niet touwtrekken." Haar handdruk is ferm.