Tourprimeur: een ultrakorte bergrit voor de kijkcijfers

De etappe van vandaag is kort. Heel kort. Vanuit Bagnères-de-Luchon gaat het alleen maar omhoog of naar beneden. Vlak is het niet. De finish op de Col de Portet is het hoogste punt van deze Tour, op 2215 meter.

Het is niet de kortste etappe ooit. In 1996 was de etappe naar Alpendorp Sestrière nog korter (slechts 46 kilometer), maar dat was omdat het op de top van de Galibier sneeuwde. Het was destijds zeker geen opzet zo weinig kilometers te rijden.

Daar hoort ook een nieuwe startopstelling bij. De Tour keek af bij de autosport en start alsof de renners op een grid staan. Leider Geraint Thomas start op pole position, de rest van de top-twintig wordt stapsgewijs achter hem neergezet. Daarna volgen renners in groepen van twintig. Het idee is dat de klassementsrenners elkaar vanaf de eerste seconde kunnen bestoken, zeker omdat er meteen omhoog wordt gereden.

Nu wel. De kijkcijfers van de Tour de France dalen al jaren. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in andere Europese landen als Nederland neemt het aantal televisiekijkers af. Het wielrennen heeft een nieuwe impuls nodig en de Tourorganisatie probeert die te geven door eens voor een heel andere opzet van een etappe te kiezen.

Uithoudingsvermogen

Steven Kruijswijk bijvoorbeeld vindt een nieuwe innovatie prima, mits het niet altijd van dit soort etappes gaan zijn. "Het is net als met een grote ronde. Die is drie weken, die moet je geen twee weken maken." Tom Dumoulin zei bijna hetzelfde: "Ik ben wielrennen gaan doen omdat ik hou van het uithoudingsvermogen dat nodig is. Dit kan de innovatie zijn die het fietsen nodig heeft, maar ik hou er niet van dit elke dag te doen. Maar verschillende soorten ritten, dat is altijd goed."

Op zich dus wel positieve geluiden. Maar in alle antwoorden zitten de woorden 'kunnen, misschien en eventueel'. Het is voor iedereen afwachten hoe de rit van vandaag gaat verlopen. Zelfs voor de organisatie zelf. Normaal mogen renners pas na vijftig kilometer bevoorraad worden. Dat zou in deze rit een beetje laat zijn, maar de teams hebben nog niet te horen gekregen of zij eerder bidons mogen aanreiken.

Het is veel show, misschien wel het opkloppen van sensatie, maar wij gaan wel uit van vuurwerk vanaf kilometer één Frans Maassen, ploegleider Lotto-Jumbo

Of de startopstelling voor verschil gaat zorgen? De gele trui is in ieder geval op aanvallen voorbereid, zei Geraint Thomas maandag. "Het is een unieke etappe die niemand eigenlijk kent." Ploegleider van Lotto-Jumbo Frans Maassen denkt dat de etappe de beste kans is om de renners van Team Sky te verrassen. "Het is veel show, misschien wel het opkloppen van sensatie, maar wij gaan wel uit van vuurwerk vanaf kilometer één."

Zijn collega van Sunweb Luke Roberts zei iets heel anders: "De kans is ook aanwezig dat je een enerverend aftelmoment hebt, en als het startpistool gaat iedereen rustig van start gaat zoals in een neutrale start."

Maar het is in ieder geval anders en dat is al bijzonder. Maassen: "Dit kan een mooie meerwaarde zijn voor wielrennen."