Tourcommentator Armstrong weet waar het stinkt

Lance Armstrong maakt met radio-dj JB Hager een dagelijkse Tour-podcast. Met veel pelotonhumor: "Ik snap niet dat ze Fabio Aru zijn snor niet laten staan. Trek hem een groene mankini aan en hij lijkt als twee druppels op Borat (typetje van acteur Sacha Baron Cohen - red). En dat in een Kazachse ploeg!"

Armstrong is oude vetes niet vergeten.

Oude vetes is hij niet vergeten. Over Alberto Contador praat The Boss maar zuinigjes en in bijna elke aflevering zit een sneer naar Jens Voigt. Als geen ander ziet Armstrong waar het stinkt; It takes one to recognize one. Hij verklapt de bijnaam die oud-ploeggenoot George Hincapie aan Astana-ploegleider Aleksandre Vinokoerov gaf: de opper-maffiabaas. Als het kleine UAE-ploegje bergop tempo maakt terwijl Aru geïsoleerd zit, weet Armstrong dat spoedig Kazachse Tenges naar Dubai worden overgemaakt.

De man die zeven Tourzeges verloor, kan zich heel goed verplaatsen in die andere perfectionist: Chris Froome. Met Duits accent: "Kries Fruma, zou Jens Voigt zeggen." Reken maar dat de sfeer bij Sky aan tafel ijzig is, nu Mikel Landa zijn kopman naar de troon steekt, zegt de man die dat zelf ook meemaakte. En ook Armstrong werd uitgejouwd door het Franse publiek. Dat Sky geen persconferentie houdt op de rustdag begrijpt hij maar al te goed.

Deze Tour mag spannend zijn, als Froome net zo denkt als de Texaan, dan vindt die het verschrikkelijk. Armstrong: "Het publiek vond de Tour van 2003 prachtig. Het is mijn slechtste Tourherinnering. Het was loodzwaar, de concurrentie zat vlak achter me. I hated it."

