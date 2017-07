Tourcolumn: Weer zo'n heerlijke oefening in verveling

Na een koersdutje van anderhalf uur schrok ondergetekende wakker. Niets was veranderd in de tussentijd. De wegen waren nog steeds recht. De voorsprong van de koplopers bedroeg nog steeds 3 minuut 17 seconden. Soit, het was gaan regenen.

De Vlaamse commentator vraagt zich hardop af wat ze kijkers eigenlijk aandoen

Ook gisteren werd het spektakel rap ingehaald door de uitgetekende realiteit - enkele schermutselingen in de kopgroep daargelaten. Een paar ongevaarlijke renners van ongevaarlijke ploegen, die zich tussen het wuivend graan in de kijker mochten rijden, strak aan het elastiek van het peloton, dat nooit meer dan twee minuten uitrekte.

Tijdens zo'n etappe leert de wielerkijker allerhande trivia over renners die na hun manmoedige ontsnappingspoging weer in de obscuriteit verdwijnen, zoals wanneer José de Cauwer oplepelt dat Frederik Backaert graag naar Nirvana luistert. De Vlaamse commentator vraagt zich hardop af wat ze kijkers eigenlijk aandoen, door etappes van départ tot arrivée uit te zenden.

Vandaag wordt weer zo'n heerlijke oefening in verveling. Oblomov op wielen. Schoon is de aangekondigde ondergang. Maar hoe moet het zijn voor die koplopers? Ook die weten natuurlijk wat komen gaat. Even zijn ze verbonden, de wielerkijker en de koploper, in de stille hoop dat de ontsnapping van de dag het toch gaat redden. Tegen beter weten in.

Trouw-redacteuren en wielerliefhebbers Joris Belgers, Kick Hommes, Niels Markus en Koos Schwartz schrijven tijdens de Tour de France bij toerbeurt een column.

