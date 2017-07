Tourcolumn: Froome wankelt, zijn ploeg vertoont barsten

Maar, lazen we gisteren, er is hoop voor de Sky-haters! Die hoop heet Fabio Aru, de Italiaanse kampioen die woensdag La Planche des Belles Filles op vloog. Froome wankelt, zijn ploeg vertoont barsten. Het worden, kortom, nog twee spannende weken.

Kan zijn, maar toch gaan de gedachten onwillekeurig terug naar vorig jaar. Froome stortte zich in rit acht als een waanzinnige de afdaling van de Peyresourde in, voor een paar seconden tijdwinst. Een paar dagen later trok hij in een vlakke (!) etappe ten aanval met Peter Sagan. Voor de Tourvolgers was het duidelijk: Froome nam risico's omdat hij niet zeker was van zijn zaak. Hij was zwakker dan voorheen. Eindstand in Parijs: Froome op 1, met dik vier minuten voorsprong.

Sky-haters willen zwakte van Brit maar al te graag zien

Ook deze dagen wordt weer gespeculeerd over het einde van het Sky- en Froometijdperk. Na een bergrit waarin hij - buiten Aru - vóór al zijn concurrenten eindigde en bovendien tijd pakte op Romain Bardet, Alberto Contador en Nairo Quintana. En waarna hij gewoon weer in het geel rijdt, met meesterknecht Geraint Thomas op plek twee.

"Wij hebben hem misschien iets te veel ruimte gegeven", zei Froome na de wedstrijd over de weggereden Aru. Oeps, foutje. Wel verwacht de Brit de komende weken nog een open en spannende koers. Toch moeten we niet gek opkijken als hij straks weer thuiskomt met een koffer vol geel textiel.

Trouw-redacteuren en wielerliefhebbers Joris Belgers, Kick Hommes, Niels Markus en Koos Schwartz schrijven tijdens de Tour bij toerbeurt een column.

