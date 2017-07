Tourcolumn: De enige veertiger in koers

Hij is geen kleine renner. Vijf keer reed hij zich in de top-10 van het eindklassement van de Tour. Welke Nederlander kan hem dat nazeggen? In 2003 werd hij vijfde, in 2007 ook. In die jaren schoof hij nog wel eens het beeld in. Hij was een renner die zich haast onopgemerkt de top-10 in kon fietsen.

Haimar Zubeldia is de enige veertiger in deze Tour

Hij rijdt dit jaar zijn zestiende Tour. Er zijn maar vier renners die vaker startten. Slechts één keer gaf hij op. Twaalf keer startte hij in de Ronde van Spanje, waarvan hij er tien uitreed. Eén keer reed hij de Giro d'Italia. Als hij deze Tour volbrengt, heeft hij in 26 grote rondes de finish gehaald. Zijn landgenoot Eduardo Chozas presteerde dat ook. Alleen Matteo Tosatto reed meer Tours, Vuelta's en Giro's uit: 28.

Hij komt uit het Baskenland en hij is de enige veertiger in deze Tour. Ooit won de Italo-Belg Pino Cerami op zijn 41ste een Tourrit. Of hem dat kan lukken? In alle grote rondes die hij reed, won hij nooit een etappe. Wel maakte hij deel uit van de ploeg (Astana) die in 2009 de ploegentijdrit in de Tour won.

Won hij in de bijna twintig jaar dat hij koerst dan nooit een wedstrijd? Toch wel. In 2000 was hij de eerste in de vierde etappe van de Euskal Bizikleta. Die ronde schreef hij in dat jaar ook op zijn naam. Maar of de duvel ermee speelt: die ronde bestaat niet meer.

Ik hoop dat Haimar Zubeldia deze slotweek ongenadig toeslaat.

